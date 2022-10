Lo de la ruptura de la marquesa de Grilón con Íñigo Onieva por la infidelidad de este ha traspasado fronteras. Hasta la prensa internacional se ha hecho eco de la ruptura de Tamara Falcó. En tan solo 24 horas el ya exnovio de Tamara le había pedido matrimonio, ambos lo habían hecho público y todo se desmoronaba por unos vídeos filtrados de él besándose con una desconocida. Ahora, dos semanas después de todo lo ocurrido, Íñigo Onieva ha roto su silencio ante los medios de comunicación cuando salía de un restaurante donde había comido junto a su familia: "Lo primero que quiero pedir es respeto para mi familia, a los que estoy profundamente agradecido. Siento mucho que estén pagando las consecuencias de todo esto", ha dicho. Estas han sido sus primeras palabras en público, pero no las únicas...

Íñigo Onieva se declara arrepentido ante los medios

Desconcertado y al borde de la lágrima, con la voz quebrada. Así es cómo Íñigo Onieva se ha presentado ante los medios: "Pido perdón de nuevo a Tamara. Lo haré las veces que hagan falta", cuenta. Pero si hay algo que lamenta es la sobreexposición que su infidelidad ha tenido al saltar a los medios, sobre todo cuando Tamara ha dicho que Íñigo Onieva está perdido en las sombras... "Siento el acoso que estamos sufriendo estos días, no se lo merecen", declara acerca de su familia.

Sobre su ruptura con Tamara, Íñigo no ha querido dar muchos detalles. Pero sí ha querido recalcar cómo se siente en estos momentos: "No tengo nada que celebrar ni voy a ninguna fiesta ni tengo ganas de nada. Estoy destrozado y me arrepiento de haberla hecho daño y haberla fallado", dice. Para él tampoco está siendo fácil y después de haber sido uno de los personajes más mediáticos en estas semanas ha asegurado que la presión que está sintiendo por ello le está dando muchos problemas: "Ya es duro de por sí haberla perdido y toda la repercusión mediática lo complica mucho más", ha manifestado.

De esta manera, Íñigo Onieva solo quiere volver a centrarse en sus proyectos profesionales y estar con su familia y amigos, a los que ha agradecido profundamente el haber estado a su lado en esta situación tan complicada. "Lo único que quiero es que todo esto acabe lo antes posible. No somos ni villanos ni héroes. Solo personas que cometen errores", ha zanjado. No sin antes agradecer a los periodistas que le han defendido y hacer una petición: "Os ruego encarecidamente que me respeten en mi trabajo y a mi familia. No tengo nada más que decir", ha concluido. Si quieres ver la comparecencia de Íñigo Onieva al completo, dale al play al vídeo de arriba.