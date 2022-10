Més incendis simultanis i menys d'origen humà

En tres mesos, 260 focs forestals a Catalunya han deixat més de 6.000 hectàrees cremades. El que ha complicat més la campanya d'aquest estiu de la qual s'ha fet balanç aquest dijous és que han estat simultanis. Una situació crítica que els Bombers, diuen, no patien des de feia 30 anys.

La campanya forestal d’enguany ha estat marcada per la persistència de les altes temperatures, la situació de sequera, les baixes humitats relatives, les altes temperatures al Prepirineu, les tempestes seques i la calor constant que ha provocat que l’atmosfera disposi dels condicionants adequats per a la convecció. La suma de tots aquests elements fa que l’actual Campanya Forestal hagi estat contínua des del mes de febrer i que a hores d’ara encara estigui activa.

I també que els focs provocats per l'acció humana. Enguany, són menys de costum. De normal, nou de cada 10 són per culpa nostra, i aquest estiu han sigut menys del 70 %. La resta han estat produïts per l'acció de llamps.

El conseller d'interior ha fet balanç, aquest migdia, de la Campanya Forestal 2022. Joan Ignasi Elena ha posat en relleu que ha estat un any molt complicat en el que des del 15 de juny s'han registrat més de 2.400 incendis.

El titular d'interior també ha recordat que el passat juliol es van viure un moment de crisi quan més de la meitat dels municipis catalans van passar a estar en situació d'alerta màxima davant el risc elevadíssim de focs forestals.

Malgrat això, ha destacat que les hectàrees afectades han estat inferiors a la mitjana dels darrers 15 anys i ha lloat la feina dels equips d'emergència.