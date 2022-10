Els afiliats de Junts decideixen el futur del Govern

La normalitat i la incertesa marquen el primer dia de la votació de la militància de Junts per Catalunya sobre el futur de la coalició de govern. Ara bé, durant les primeres hores hi ha hagut dos moments de col·lapse segons ha reconegut el mateix partit per l’alta participació tant a la mitjanit, quan es va obrir la votació, com a les 8 d’aquest matí. Unes incidències ja resoltes.

Solventats els problemes tècnics El partit, en un comunicat, ha aclarit que també s'han solventat els problemes tècnics que hi ha hagut en una altra votació, la que estan fent per a triar als membres de l'estructura territorial, sectorial i dels àmbits ideològics. Encara que l'error s'ha solucionat i actualment es vota amb normalitat, la Sindicatura electoral ha decidit "posar a zero" aquestes eleccions. Afloren les divisions a Junts sobre la continuïtat al Govern just abans de la consulta També asseguren que aquest episodi "no ha afectat, ni afecta" a la consulta que el partit celebra sobre la continuïtat o no en el Govern.