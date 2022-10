Esta semana en Lazos de sangre hemos podido conocer en profundidad la vida del humorista que más risas nos ha dado. Chiquito de la Calzada creó un lenguaje y un mundo completo que nadie termina de comprender y quizás por eso funciona tan bien. Muchos de sus amigos y compañeros de profesión nos han querido hablar de este genio del humor en el documental y nos han contado cuál era el punto débil del genio: su mujer, Pepita.

Llegó a rechazar trabajos por estar con ella

Él siempre dijo que era su mejor amiga y que eran inseparables, pero nos lo confirma también su sobrina Loli, "eran uno para el otro, yo creo que nacieron para estar juntos". "Su Pepita" como él la llamaba cariñosamente, era la persona que le daba la estabilidad y la fuerza en cada actuación, y en la vida en general. Fue ella quien le animó a perseguir sus sueños, a buscar el éxito y salir en cada actuación. "Échale valor", le decía Pepita a Chiquito, y él se echaba el mundo a la espalda y se enfrentaba a todo.

La vio un día entre el público en el circo de Manolita Chen, la vio sentada en primera fila y enseguida se fijó en ella. Una rubia con ojos azules que le robó el corazón y que según él mismo, «cuando la vio sintió eso de... "Hasta luego, Lucas"». Según Luis Larrodera, un viejo amigo del humorista, ese día en cuanto acabó la actuación se acercó a ella y le echó un piropo muy galante: "No se puede ser más guapa”, le dijo.

Desde ese día fueron inseparables, Pepita era el bastón en el que Chiquito se apoyaba. "Se respiraba un cariño, una confianza entre ellos…", dice Naím Thomas, que también trabajó con Chiquito. El cantante y actor cuenta en el documental que al principio del rodaje, Chiquito se sentía más inseguro, y por eso cada vez que cortaban, Chiquito le preguntaba en susurros a su Pepi: "Pepi, ¿cómo lo he hecho?".

Pepita siempre le acompañaba a los rodajes que podía y fue en uno de esos en los que se demostró la devoción que sentía por ella. Nos cuenta la anécdota Luis Larrodera, "en una de las películas que rodó Chiquito, estaban rodando una de las escenas y al fondo se vio una persona que se metió en claro, entonces el director cortó visiblemente enfadado". El director al aparecer comenzó a gritar quejándose de la presencia de "esa" mujer y resultó que no era otra que Pepita, cuando Chiquito vio que era su mujer quie había enfadado al director, «se acercó a él, educado como siempre ha sido Chiquito y le dijo: “A mí, a mí me diga lo que me tenga que decir, pero a mi Pepita me la respeta"». Estaban tan unidos que Chiquito incluso llegó a rechazar alguna actuación solo para estar más cerca de Pepita.