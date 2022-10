OGAE España, la asociación nacional de fans de Eurovisión dependiente de OGAE Internacional, celebra este sábado 1 de octubre su XVI Congreso Anual y lo hace con una gran fiesta. Diez artistas se reúnen esta misma noche para dar un concierto que hará las delicias de los eurofans. El concierto OGAE Spain Music On cuenta con Inés Hernand como maestra de ceremonias: la presentadora de Gen Playz y Benidorm Fest 2022 se pone al frente de este esperado evento en el que también están presentes María Eizaguirre, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, y Eva Mora, la Jefa de la Delegación española en Eurovisión.

¿Qué artistas estarán en OGAE Spain Music On?

El concierto, celebrado en la Sala Cool, en pleno centro de Madrid, cuenta con un cartel de lujo. El público podrá escuchar de nuevo a distintos artistas que han participado a lo largo de los años en el Festival de Eurovisión, entre ellos varios representantes de España en el certamen. Eva Santamaría (quien interpretó "Hombres" en 1993, logrando la 11ª posición), David Civera ("Dile que la quiero", sexto puesto en 2001, el mejor del siglo XXI hasta la llegada de Chanel) y Ramón del Castillo ("Para llenarme de ti", décimo puesto en 2004) se encuentran entre los invitados de esta celebración eurovisiva.

Cartel del XVI Congreso Anual de OGAE España

También actuarán Gisela, representante de Andorra en 2008 con "Casanova"; Anna Sahlene, tercer puesto en 2002 para Estonia con "Runaway"; Nicki French, representante de Reino Unido en 2000 con "Don't Play That Song Again"; Hera Björk, artista islandesa que interpretó "Je Ne Sais Quoi" en 2010; y Ronela Hajati, a quien vimos en la última edición de Eurovisión cantando "Sekret". Además asistirá una ganadora del festival, Emmelie de Forest, quien dio a Dinamarca en 2013 su tercera y por el momento última victoria en el concurso gracias a "Only Teardrops" con un total de 281 puntos.

Emmelie de Forest, ganadora de Eurovisión 2013, es una de las artistas del cartel de OGAE Spain Music On GTRES/ AP PHOTO

Aunque no ha participado en Eurovisión, Vicky Larraz se suma a este impresionante cartel. La antigua vocalista de Olé Olé representó a España en el festival de la OTI con "Bravo Samurái", obteniendo el tercer puesto en el certamen. Inés Hernand es la encargada de conducir el concierto OGAE Music On, con la presencia de María Eizaguirre y Eva Mora, un evento muy especial para los seguidores de Eurovisión.