Frenètica activitat ciclònica a l¿Oceà Atlàntic

Activitat frenètica a l’Atlàntic. Després d’un estiu tranquil des d’un punt de vista d’huracans i grans tempestes, durant els últims dies fins a cinc sistemes tropicals han afectat algun punt de l’Oceà Atlàntic Nord.

Fa una setmana l’huracà Fiona va causa danys importants en 8.000 habitatges de l’est i nord-est de la República Dominicana, on també hi van morir 2 persones i prop de 44 mil van veure’s obligades a desplaçar-se. A Puerto Rico hi van haver 16 morts fruit de les inundacions i les fortes ventades de més de 180 km/h. Durant el cap de setmana, aquest sistema es va desplaçar cap al nord, convertint-se en tempesta tropical i impactant a les costes de l’est del Canadà, on hi van morir dues persones, i posteriorment també va arribar Groenlàndia amb vents de 130 km/h.

Hermine deixa 500 litres a les Canàries Darrerament també s’ha parlat de la tempesta tropical Gastón a l’oest de les Illes Açores i, més recentment, del cicló tropical Hermine que ha afectat les Illes Canàries, on s’han acumulat fins a 500 litres a la Sabina (La Palma). Segons l’AEMET, les abundants pluges que ha provocat Hermine han fet d’aquest mes de setembre com el més plujós des que hi ha registres. Fins i tot, en alguns casos, ha caigut tota la pluja que acostuma a caure en tot un any. El temporal que perd intensitat, ha deixat danys materials, però també ha servit per omplir els pantans. “Las lluvias provocadas por #Hermine han convertido a septiembre de 2022 en el más lluvioso en la mayoría de las estaciones de la red principal de @AEMET_Canarias.

En algunos casos, la lluvia durante el episodio equivale a alrededor del 80 % del promedio de precipitación anual

�� pic.twitter.com/SrXJBfgqdS“ — AEMET (@AEMET_Esp) September 27, 2022