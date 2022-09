La historia de Tamara Falcó e Íñigo Onieva empezó a finales del año 2020 y el 17 junio de 2023 iban a sellar su amor en su esperadísima boda. Al menos eso parecía este jueves, cuando anunciaron su compromiso en redes. "Antes me sentía completa y contenta, pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor", con estas palabras la marquesa de Griñón daba la buena noticia a sus seguidores. Pero ahora la situación ha dado un giro de 180 grados: Tamara Falcó ha dejado de seguir al que hasta hace poco era su prometido.

La revista ¡HOLA! publicó unas imágenes de los enamorados comiéndose a besos en un restaurante que confirmaron su romance, después de que empezaran a salir a la luz algunos rumores que los relacionaban. Por aquel entonces, no sabíamos nada acerca de la vida de Íñigo Onieva, que hemos ido descubriendo con el tiempo, aunque siempre ha preferido mantenerse un poco al margen de los focos. Sin embargo, estos días él ha sido el gran protagonista: tras salir a la luz un vídeo en el que se le veía besando a otra chica que no era Tamara y afirmar que eran imágenes de 2019, este domingo ha tenido que retractarse y pedir perdón públicamente. "En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello", ha escrito en Instagram, declarando que Tamara Falcó es la mujer de su vida. Ella, sin embargo, le ha dado 'unfollow'.

Así está ahora la relación de Íñigo Onieva y Tamara Falcó

Íñigo y Tamara se han pasado el año acudiendo a las bodas de sus amigos y familiares. Este jueves parecía que por fin llegaba el momento de la pareja. Emocinada, la marquesa de Griñón compartía la noticia con sus seguidores en Instagram: "¡Que locura! pero como diría una sabia mujer: es una locura de Amor… y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios: al final, en la vida lo único que importa es el Amor".

Solo un día después de anunciar su compromiso comenzó a circular un vídeo en el que se veía a Íñigo Onieva besar a una mujer morena en el festival Burning Man. No era Tamara Falcó, sino Marina Theiss, una joven brasileña. Íñigo dijo en un primer momento que las imágenes eran de 2019 y no de hace dos semanas, pero este domingo ha tenido que admitir la infidelidad que antes negaba. El jueves Tamara le dedicaba unas bonitas palabras de amor -"Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás", le escribía en un post de compromiso ya borrado-; hoy le ha dejado de seguir en redes.