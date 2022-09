La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva promete ser el evento del año, hasta el novio llegó a marearse después de que su chica aceptara casarse con él. Lo ha contado la marquesa de Griñón, que poco a poco va desvelando algunos detalles del gran día. Ya tienen fecha y la bueno noticia es que solo quedan unos meses: el 17 de junio de 2023. También tienen claro dónde se va a celebrar. Se trata de un lugar muy especial para Tamara Falcó, en El Rincón, el palacio de su padre en Aldea del Fresno donde tiene pensado abrir un restaurante. La futura novia también ha contado cómo se siente y cómo fue el momento de la pedida de mano. Te contamos todos los detalles de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Falcó se pone trascendental cuando asegura que su historia es de amor con mayúsculas. Es, como diría su hermano Enrique Iglesias, casi una experiencia religiosa : "Atrás dejo la perfección mundana por una que para mí tiene mucho más valor: el Amor. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que, aunque no esté exenta de cruz , está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro."

Tamara no puede ser más feliz y en uno de los momentos más importantes de su vida, ahora que ha decidido comprometerse con Íñigo Onieva para el resto de sus vidas, no se olvida de la su parte espiritual y religiosa. Sorprende que en el texto en el que anuncia su boda se acuerda de citar lo que ha aprendido leyendo la Biblia: "¡Que locura! pero como diría una sabia mujer: es una locura de Amor… y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios : al final, en la vida lo único que importa es el Amor."

La Marquesa de Griñón ha elegido a Íñigo Onieva como su pareja para toda la vida. La hija de Isabel Preysler ha subido una imagen preciosa de los dos besándose mientras muestra a cámara su original anillo de compromiso. Se trata de una alianza sin cerrar de diseño delicado y elegante y que no suele ser el modelo habitual en las manos de las prometidas.

Así le pidió matrimonio Íñigo Onieva

Tamara Falcó se llevó una sorpresa cuando Íñigo Onieva le pidió matrimonio. No se lo esperaba, al menos no en ese momento. La pareja se encontraba cenando, era el día de descanso digestivo y la hija de Isabel Preysler estaba tomando su sopa de ayuno. Nervioso, Onieva le dijo que tenía dos regalos para ella, con motivo de su aniversario. Escondió las manos detrás de su espalda y le dijo que escogiera una. De repente, vio a su novio incando rodilla. "¿Te quieres casar conmigo?", le preguntó.

La respuesta de Tamara no tiene despercidio: "¿Ahora, el día que llevo mallas, tiene que pasar ahora mismo?'. Le dije que sí, nos abrazamos y bailamos". Recuerda cómo después de aquel momento Íñigo empezó a agobiarse y a marearse viendo todo lo que se le venía encima a partir de ahora. "'Casi le da un ataque al corazón. Pensé: 'como ahora me quede viuda con lo que me ha costado llegar hasta aquí'... Fue todo muy bonito y yo creo que voy a ser muy feliz y le quiero hacer a él muy feliz", asegura.