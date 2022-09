Les primeres pluges de la tardor afecten Tarragona

La tardor ha arribat acompanyada de fortes pluges, que la tarda i nit d'aquest divendres han afectat especialment les comarques del litoral de Tarragona i també part de Barcelona.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 759 trucades per 460 incidències derivades de les pluges. Segons Protecció Civil, la majoria (473) s'han fet des de Tarragona, 70 des de Salou i 65 des de Vila-seca.

A Tarragona ciutat, i també a Constantí, s'han recollit més de 100 litres per metre quadrat en menys de dues hores. I a Vila-seca ha fet falta tallar la carretera N-340 per inundacions.

“La pluja acumulada supera els 100 mm al #Tarragonès:



121,6 mm a #Constantí (38,1 mm en 30 min)

117,3 mm a #Tarragona - Complex Educatiu (49,1 mm en 30 min). Ja és el dia més plujós dels 13 anys de dades d'aquesta estació, superant els 107,2 mm del 22/10/2019.“ — Meteocat (@meteocat) September 23, 2022

També hi ha hagut inundacions en una residència d'avis al camí de la Coma de la Canonja i en una escola al Catllar. A banda, consten cotxes embarrancats a Reus, Tarragona i Vila-seca, entre d'altres.

Algunes d'aquestes inundacions han afectat l'hospital de Santa Tecla de Tarragona, on l'aigua ha penetrat a la planta baixa i al soterrani, a la zona de farmàcia. Els Bombers indiquen que no hi ha hagut afectacions personals i que no ha calgut fer desallotjaments.

“Algunes de les inundacions d'aquest vespre han afectat l'hospital de Santa Tecla de Tarragona.



L'aigua ha afectat les plantes -1 i 0 a la zona de farmàcia. Els Bombers indiquen que no hi ha hagut afectacions personals | @RTVECatalunya pic.twitter.com/klG7pYP8E1“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 23, 2022

Les fortes pluges han provocat talls de la circulació a la xarxa viària i ferroviària, sobretot en el tram entre Vila-Seca i Tarragona, i centenars de clients s'han quedat durant unes hores sense subminstrament elèctric.

“⚡️ Talls de subministrament elèctric per les pluges:



�� El Vendrell - 690 abonats

�� Salou - 619 abonats

�� Godall - 474 abonats

�� Roda de Berà - 413 abonats

�� Tarragona - 355 abonats



➕ Notícies a https://t.co/YCp3Aos2zu pic.twitter.com/qHW9n9QPhM“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 23, 2022

Festes majors afectades Els aiguats han afectat el programa oficial de la festa major de Tarragona, Santa Tecla. L'Ajuntament ha decidit suspendre els actes de la festa "amb la voluntat de prioritzar la seguretat de la ciutadania". “#AVÍS | El @TGNAjuntament, amb la voluntat de prioritzar la seguretat ciutadana, ha decidit suspendre a partir d’aquest moment i en endavant TOTES les activitats de @SantateclaTGN previstes per avui a causa de les fortes pluges i les dificultats de mobilitat associades. pic.twitter.com/5IPpWbfnEh“ — Santa Tecla Tarragona (@SantateclaTGN) September 23, 2022 Mentrestant, la pluja també ha capgirat una mica l'inici de les festes de la Mercè a Barcelona. “Aturat el Toc d’inici i suspès el primer concert de la Mercè 2022 per la pluja a Barcelona | @RTVECatalunya pic.twitter.com/LbjdcIvMio“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 23, 2022