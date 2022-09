Els conductors de bus de TMB asseguren que la convocatòria de vaga a Barcelona d'aquest dijous ha tingut un 100% de seguiment. Denuncien el bloqueig de la negociació col·lectiva per un augment salarial lligat a l'IPC. De fet, els treballadors han mantingut la convocatòria després del fracàs de la mediació amb l'empresa i seguiran fent aturades del 23 al 30 de setembre, que coincideix amb les festes de la Mercè.

El primer dia de la vaga de busos TMB amb una aturada de 24 hores ha provocat cues a les parades i vehicles plens de persones . Malgrat que no hi ha hagut afectacions greus, els busos trigaven molt més a passar i la gent s'acumulava a les parades. I és que molts usuaris afirmaven que la vaga ha estat inesperada i que els ha afectat a l'hora d'anar a la feina o al centre educatiu.

Sense acord amb l'empresa

La mediació entre Transports Metropolitans de Barcelona i els treballadors de la xarxa d'autobusos ha acabat aquest dimarts sense acord. Així, els conductors faran aturades des del 23 fins al 30 del mateix mes. Les aturades seran entre les 2 i les 4 de la matinada, les 10 i les 12 del matí, i les 9 i les 11 de la nit.

Fonts de la secció sindical d'UGT a Bus afirmen que davant "la manca de propostes" per part de TMB, faran vaga. Reclamen a l'empresa un increment salarial lligat a l'IPC, entre d'altres. Per la seva banda, TMB manté que els treballadors "no han volgut escoltar" les propostes de l'operador. De moment, no està previst que les dues parts es tornin a reunir, però ambdues parts es mantenen "obertes" a noves negociacions.