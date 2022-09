L'huracà Fiona colpeja Puerto Rico i la República Dominicana

La previsió és que dimarts, l’huracà s’allunyi del territori dominicà en direcció nord-oest, afectant les Bahames i les Illes Turques i Caicos, assolint la seva categoria 2 amb ratxes superiors als 200 km/h a mitjans de setmana.

“Here are the 5am AST Monday, September 19 Key Messages for Hurricane #Fiona.



Life-threatening & catastrophic flooding continues for #PuertoRico due to heavy rains from Fiona's outer bands, expected to persist through the afternoon.



Latest Advisory: https://t.co/EG1Nt92Czm pic.twitter.com/lPXuHg6AlF“