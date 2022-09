Cuando decimos que MasterChef es el talent de cocina más duro del mundo, no mentimos. Y las valoraciones del primer reto del segundo programa de MasterChef Celebrity 7 son buena prueba de ello. El desorden, el caos y la falta de limpieza protagonizaron el cocinado de Eduardo Rosa. Aunque el actor no tiró la toalla en ningún momento, Jordi Cruz le dedicó una crítica constructiva que no olvidará.

"Mi plato se llama 'La última hora'. He intentado hacer un arroz y se me ha quemado. Luego un salmonete, y también se me ha quemado. Y luego he intentado elaborar un postre. Pero nada. Y ya a última hora he optado por hacer una crema". Así presentó Eduardo Rosa su plato. Más allá del pobre emplatado, Jordi destacó muchas cosas más: "Has maltratado todo lo que nos gusta: higiene, organización y producto".