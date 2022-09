Fusió de gel sense precedents i onada de calor a Groenlàndia

Mentre que aquests dies, el centre d'Europa viurà un tastet de tardor i les primeres nevades als Alps, a Groenlàndia continuen patint els efectes d'una onada de calor intensa i persistent. Aquests dies s'estan registrant temperatures fins a 15 graus més alts als habituals.

Ara fa uns dies, entre el 2 i el 5 de setembre, la presència d'un antiticló a l'extrem sud-est de Groenlàdia va afavorir l'entrada d'una massa d'aire càlid i humit per la costa occidental i la badia de Baffin. A l'estació de Summit es van registrar temperatures lleugerament postives. Altes temperatures combinades amb fortes pluges que han deixat un pic de fusió de gel sense precedents al setembre en 44 anys.

"Summit Station in Greenland, at an elevation of more than 3,200 meters (10,500 feet), surpassed the melting point for the first time on record in September on the afternoon of September 3"https://t.co/RKY07R8Tca pic.twitter.com/fN1IywGR0V“