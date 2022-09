Ramon Gener i José Corbacho ens presenten Love, love, love. El músic i divulgador, i l'actor i humorista ens presenten un espectacle especial que es pot veure al Teatre Tívoli de Barcelona aquest cap de setmana, 17 i 18 de setembre, després de veure's al Grec i al Palau de la Música.

Gener i Corbacho formen una estranya parella. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens expliquen com es van conèixer, com va sorgir la idea de l'espectacle musical i que ens hi trobarem. Va ser precisament al Tívoli, en un esdeveniment privat organitzat per la productora de l'humorista. Segons ha detallat el músic, li va proposar fer un espectacle, "ens vam començar a liar, i aquí estem".

"☕ @ramongener i @josecorbacho formen una estranya parella: han preparat l'espectacle 'Love, love, love', que arriba al Teatre Tívoli de Barcelona aquest cap de setmana.



️ "Em va dir: 'Hem de fer un espectacle d'això que està passant'".





Una història d'amor Els dos han parit aquest espectacle que vincula música i amor, perquè "la música va sempre amb l'amor" i "del desamor, que ve a ser el mateix", diu Gener. Així, parla de la música a través de l'amor, i a la inversa, de l'amor a través de la música. Segons ha dit, els dos protagonistes tenen una història d'amor durant l'espectacle, i van passant per les diferents fases que comporta una relació. "La música sempre explica totes aquestes fases", detalla. Poden fer un viatge "transversal" perquè "tot és música". "Hi ha moltes històries d'amor", puntualitza Corbacho. L'actor reconeix que hi va haver un fletxasso quan es van conèixer i es va enamorar d'ell, per la qual cosa li va propera una "aventura" junts. Ara estan al principi, i segueixen "molt enamorats", però preveuen passar per totes les etapes de l'amor: "Arribaran infidelitats, aquest amor es desgastarà...".



️ "Hi va haver un 'fletxasso'. Estem passant per les etapes de l'amor. Estem al principi i continuem molt enamorats".





I és que la música, la d'abans i la d'ara, acostuma a voler dir el mateix. Així l'espectacle combina els grans clàssics de la història de la música amb clàssics del pop: "És molt xulo i molt divertit". I, tot plegat, encara més gran a l'estar acompanyat de l'Orquestra Simfònica del Vallès. També en formen part la Love Rock Band i diversos cantants.



️ "És molt 'xulo' i molt divertit"



▶️ Recupera l'entrevista de @GemmaNierga: https://t.co/T4Anp7qSHZ pic.twitter.com/Ordx7H4YpG“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) September 14, 2022 El director Corbacho ha contat que va insistir a Gener que cantés en l'espectacle. "Fa moltes coses bé. Però va començar com a cantant", defensa. D'aquesta manera, en l'espectacle el podem gaudir escoltant-lo cantar una ària i un altre tema. "Els fans del Ramon Gener veuen un Ramon Gener que canta lírica, canta rock... i que també està molt divertit", ha detallat.