Aquest estiu passarà a la història per ser el més càlid registrat a Catalunya. Unes altes temperatures que no només ens han acompanyat durant el dia, sinó també durant en hores nocturnes. Les nits tropicals s’han incrementat de forma considerable durant aquest estiu i, de fet, enguany no només ha estat un fenomen recorrent a la costa, sinó també a l’interior.

Lleida multiplica per 6 el nombre de nits tropicals A les terres de Ponent, a Lleida, aquest any han viscut més de cinquanta dies amb temperatures mínimes per damunt dels 20 graus, tot un rècord absolut. Això vol dir, que la capital de la terra ferma ha multiplicat per sis el nombre de nits tropicals, passant de les 8, segons la mitjana, a les 51 enguany. De fet, aquesta passada nit, la temperatura no ha baixat dels 22,8 ºC i si no baixa més durant el dia d'avui serà la temperatura mímina més alta en gairebé 30 anys.