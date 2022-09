A judici per deixar morir la seva dona malalta

Arrenca el judici contra l'acusat de deixar morir la seva dona malalta a Manresa l'any 2018. L’home s’asseurà a partir d'aquest divendres davant d’un jurat popular que haurà de decidir si la seva conducta va constituir un homicidi o una imprudència.

Ha relatat al tribunal del jurat que la seva dona i ell es van “abandonar”, que el pis se’ls va omplir de brutícia i de mala olor i que, per vergonya, la seva dona no volia que ningú accedís a l’habitatge per ajudar-la tot i que el seu estat de salut empitjorava i no podia ni aixecar-se del llit. L’acusat ha afegit que l’alimentava tres cops al dia. L’assistenta social que els va atendre sis mesos abans de la mort ha confirmat que ella no volia ser atesa i que ell obeïa tot el que la seva dona li ordenava. Els perits forenses han declarat que no es va obrir el cadàver per risc biològic. "Era un cadàver en estat de putrefacció".

Els fets El desembre de 2018, una dona de 57 anys arriba a l'hospital amb úlceres per tot el cos, que li deixaven part dels ossos a la vista, larves als cabells i restes d'excrements al cos per manca d'higiene. Feia tres mesos que estava postrada al llit per culpa de problemes respiratoris i circulatoris i ningú es feia càrrec d'ella. Una trucada del seu marit a emergències va alertar als tècnics que van acudir al domicili, es van emportar la dona a l’hospital i no hi van poder fer res per salvar-li la vida. “�� A judici l'acusat de deixar morir a la seva dona malalta l'any 2018 a Manresa.



Rebutjava ajuda i vivia en condicions deplorables El ministeri públic narra en el seu escrit d’acusació que el marit era conscient de les patologies que patia la seva esposa, de 57 anys, i del "deterioradíssim" estat que presentava i que s’anava agreujant a mesura que passava el temps. Malgrat tot, assegura, "la tenia totalment desatesa, sense prestar-li l’ajuda que la seva situació requeria": "Va obviar durant mesos el deure de cura i l’obligació de vetllar per la seva esposa que imposen no només el vincle matrimonial [la parella portaven casats deu anys], sinó la mateixa convivència", relata el ministeri públic en el seu escrit. Segons la fiscal, el marit hauria pogut fer-se càrrec de les necessitats mèdiques i d’higiene de la dona o posar-se en contacte amb els serveis socials per buscar ajuda. Només una vegada els va trucar i va rebutjar les opcions que li oferien i que, a criteri de la Fiscalia, "haurien millorat la situació" de la víctima. En canvi, l'home va assumir com a "inevitable" la mort de la seva parella, malgrat ser conscient que la seva "inacció" hi contribuïa. Més enllà de despreocupar-se de la seva dona, l'acusat també tenia el pis descuidat, fins al punt que la pudor que en sortia molestava els veïns dels pisos adjacents.