Les festes de la Mercè tornen a Barcelona aquest setembre per la porta gran. Després de dues edicions amb restriccions per la covid, tornen les festes amb grans escenaris, una llarga programació i sense les mesures sanitàries que van marcar l'edició passada. El tinent d'alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Jordi Martí, ha celebrat que tornen les festes de la Mercè "de la normalitat absoluta".

L'edició d'enguany preveu dotze escenaris de música, set espais per a les arts de carrer i desenes de places i carrers que s'ompliran de cultura popular. El pregó de la cineasta Carla Simón i el tradicional Toc d'inici encetaran la festa major el divendres 23 i aquesta es clourà amb el Piromusical de l'avinguda Reina Maria Cristina dilluns 26.

Tornen els castells i la Nit de la Vigília

Del programa destaca el retorn de les exhibicions castelleres els dies 24 i 25, i s'ha anunciat una festa dedicada a Pau Riba per reivindicar la seva figura com a músic, poeta, escriptor i pensador. A més, desenes de cercaviles tradicionals recorreran la ciutat protagonitzades per gegants i gegantes, capgrossos, bèsties, diables, trabucaires i moltes altres manifestacions de la cultura popular de la ciutat.

A més, després de dècades sense celebrar-se, enguany es recuperarà la Nit de la Vigília el dia 23 al vespre, amb els Gegants de la Ciutat, del Pi i de Santa Maria del Mar com a protagonistes. D'altra banda, les obres a la Via Laietana obliguen a traslladar el correfoc de la Mercè que habitualment es fa en aquesta via al Passeig de Gràcia.



El mateix diumenge dia 25, la tradició festiva de la ciutat es concentrarà al Passeig de Gràcia, commemorant els 200 anys de la inauguració de l'avinguda. En l'edició de la Mercè 2022, Roma serà la ciutat convidada i mostrarà a la ciutat una part de la cultura a través d'espectacles, concerts, projeccions i altres activitats.