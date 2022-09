Han pasado dos días desde que el hijo de Camilo Sesto fuese recibido de urgencia por un helicóptero medicalizado, que tuvo que desplazarse hasta el domicilio de Camilo Blanes, en la localidad madrileña de Torrelodones, para poder atenderle. Una noticia que ha puesto en alerta a sus familiares a un días del aniversario de la muerte de su padre.

Al parecer, el joven de 38 años no podía trasladarse al hospital por sus propios medios, por lo que tuvo que recibir asistencia a través de una aeronave del SUMMA, que aterrizó en el jardín de su casa, antes propiedad de su padre Camilo Sesto.

Todo empezó el pasado sábado con un fuerte dolor en el costado. Camilo Blanes decidió no acudir al hospital entonces, pero al día siguiente las molestias pasaron a ser severas. Afortunadamente, parece que todo quedó en un susto y los sanitarios lograron estabilizarle en el domicilio, sin necesidad de ser trasladado al hospital.

No está pasando Camilo Blanes por su mejor momento. El pasado invierno pasó cincuenta días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital por una fuerte neumonía, una complicación tras sufrir un accidente cuando volvía a casa después de una fiesta en bicileta. "Han sido unos meses intensos, pero ya estoy mejor", aseguraba entonces el hijo de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas. Su novia María, con la que reconoce que mantiene una relación intermitente, con idas y venidas, ha sido y sigue siendo su gran apoyo.

Su pasado con las drogas, ¿una recaída?

La mala salud de Camilo Blanes siempre ha preocupado, sobre todo por sus adicciones. Su pasado con el alcohol y las drogas siempre ha marcado su vida, y el pasado mes de abril volvían a saltar las alarmas por una posible recaída. A través de sus redes sociales, publicó un vídeo en el que aparece caminando en la calle por la noche diciendo frases sin sentido, lo que llamó la atención de sus seguidores y también de la prensa. Su propia madre, Lourdes Ornelas, hablaba el año pasado de los problemas de su hijo.

"En México, si tienes un familiar adicto, puedes internarlo en un centro. Cuatro meses, ocho... Tengo avisado al grupo de alcohólicos y adictos anónimos. Si tu vida o la de los demás está en riesgo, llamas a esa gente, vienen, lo suben a una camioneta y bye. Firmas una responsiva ante la policía y se acabó. Aquí es imposible. He hablado con médicos, abogados, psiquiatras... Todos dicen lo mismo: si él no quiere ingresar en un centro no lo puedes obligar. Ni hablar de incapacitarlo. En México no llegaría al grado al que está llegando aquí", aseguraba Lourdes Ornelas.