7 películas para la "vuelta al cole" y lo que venga

Terapia de pareja y cine. Dicen que después de pasar todo un verano juntos, son muchas las parejas que en septiembre se plantean terminar relaciones que la conviencia estival ha demostrado que hace aguas. Para todos aquellos que estén pasando por este momento (o no), esta comedia de Cesc Gay nos da la oportunidad de reflexionar sobre la pareja, al mismo tiempo que pasamos un buen rato con las maravillosas interpretaciones de su reparto de lujo. Ver aquí .

Juanito es un actor que fue a Nueva York a triunfar. Los años han pasado, no ha conseguido lo que esperaba y se gana la vida trabajando en lo que puede. Un día llega a visitarle su primo, aparentemente triunfador y que tiene "todo lo que uno espera tener". Sin embargo, la convivencia va descubriendo la realidad que hay detrás de cada uno de ellos. La vida inesperada es una comedia sobre cómo el azar nos abre puertas que jamás habríamos imaginado -como el amor- y cómo nuestro destino final depende de si nos atrevemos o no a traspasarlas. Ver aquí .

Reparto: Leticia Dolera, Manuel Burque

Requisitos para ser una persona normal (2015), de Leticia Dolera

María creía que a los 30 años habría triunfado. Volver a casa de su madre no entraba en sus planes. Ahora que lo piensa, no cumple ninguno de los requisitos necesarios para ser una persona normal; a saber: tener trabajo, casa, pareja, aficiones, vida social, vida familiar y ser feliz. Dirigida por Leticia Dolera quién, además, es una de las protagonistas de este film que obtuvo 7 nominaciones y 3 premios en el festival de Málaga incluyendo mejor guión novel, mejor fotografía y mejor montaje.