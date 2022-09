Greenpeace (1982-2022): 40 años de su primera acción en España

Memoria de delfín inaugura su octava temporada recordando el germen de Greenpeace España, el 40 aniversario de la primera acción que la organización desarrolló en nuestro país, un mes de septiembre, pero de 1982, para luchar contra el vertido de residuos radiactivos en la fosa atlántica, a 700 kilómetros de la costa gallega.

Aunque ya en 1978 se sumó a una iniciativa internacional: la denuncia de la caza de ballenas cerca también del litoral gallego.

Con Patricia Costa repasamos éste y otros hitos como la prohibición del uso de redes de deriva, el cierre de las centrales nucleares de Zorita y Garoña, y la paralización del hotel Algarrobico en Cabo de Gata.

Acción de Greenpeace para denunciar la construcción de un hotel en El Algarrobico

También nos acercamos a los orígenes de la mayor organización medioambiental del mundo, que dio sus primeros pasos en Vancouver (Canadá), en 1971, para detener las pruebas nucleares de Estados Unidos en el archipiélago de Amchitka, cerca de Alaska. Entre sus principales logros fuera de España: la ocupación de la plataforma petrolera Brent Spar, en el Mar del Norte, para detener su hundimiento; y la firma en Madrid del Protocolo para la Protección Medioambiental de la Antártida, que prohibió su explotación mineral y petrolífera.

Proteger la Antártida ha sido uno de los objetivos principales de la organización ecologista rne

De todo ello hablamos con Eva Saldaña, actual directora ejecutiva de Greenpeace España, vinculada a la organización desde 2004 como educadora ambiental y responsable de la red de voluntariado.

Arturo Martín recibe también a Ricardo Magán, director de Estrategia Sistémica, Clima y Biodiversidad de Greenpeace España, con más de veinte años de experiencia en el tercer sector.

A 1982 regresamos con Mara Peterssen para recordar algunos de los acontecimientos más relevantes del año, entre ellos el Mundial de Fútbol celebrado en España con Naranjito como mascota.

El entrañable 'Naranjito' es nuestro personaje del año

A él nos acerca Lucía Sancho para convertirlo en nuestro personaje del año.

De los destinos vacacionales favoritos en aquel momento nos habla David Zurdo en su Historia Mínima, pero también de otros lugares más peculiares: los sitios con nombres más raros o curiosos desde el punto de vista de nuestro idioma.

Por Guarromán (Jaén) pasa la 'Historia Mínima' de David Zurdo

Y una temporada más, JPelirrojo se ocupa de la música, concretamente del primer CD que se puso a la venta en aquel 1982, en Japón, aunque no se comercializaría hasta dos años más tarde, al menos en EE.UU., con el Born in the USA de Bruce Springsteen.