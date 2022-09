¿Por qué algunos gatos odian el agua?

Uno de los felinos que más nos hace suspirar de amor son los gatos. Los motivos son evidentes, y es que esos seres de cuatro patas duermen a nuestro lado, ronronean con nuestros abrazos y nos piden jugar por casa con algún curioso juguete. Las personas que tienen un mamífero de estos saben muy bien la de misterios que alberga su existencia, entre ellos, el de por qué no les gusta demasiado el agua. Enigma que resuelve con una sencilla explicación la bióloga y divulgadora científica Evelyn Segura. ¡Increíble!

Esta es la razón

Si algo es evidente es que a los gatos no les gusta eso de darse bañitos en el agua. Pero... ¿por qué?

Pues ahora vemos gatos en cualquier rincón del mundo, sin embargo, su origen se remonta a Oriente Medio, una zona desértica donde el agua no abunda. Así que, no es que tengan miedo al agua, sino que desconfían de ella porque en su hábitat original no la había. ¡Lo llevan en su ADN!

Gato jugando sin caerse al agua Getty Images/iStockphoto iStock

Eso sí, no todos los felinos temen el agua. Hay algunos que les encanta, como, por ejemplo, a los tigres, que, cuando nadan, además, sacan la cabeza fuera. ¿Será para no despeinarse?

La falta de ducha con jabón en los gatos tampoco es preocupante porque, ¿para qué quieren bañarse? si ellos se encargan de su propia higiene.