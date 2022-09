Confirmado: Chanel ya es una chica Disney. Sus fans no han parado de hablar desde hace días de su posible participación en una famosísima película de la Casa del Ratón (de eso y de su actuación en el Coca-Cola Music Experience) y ahora por fin lo tenemos 100% seguro. "Dentro de unos días me voy a meter en el estudio para grabar algo que me hace muchísima ilusión", decía Chanel a principios de agosto, un proyecto que, según la cantante, le hizo ponerse "a gritar en la calle" y afirmar que a sus seguidores ni se les podía pasar por la cabeza. Todo apunta a que se refería a esta esperada cinta, versión en carne y hueso de uno de los grandes clásicos de animación de Disney.

Chanel cantará la canción más famosa de Pinocho "No os lo vais a creer, pero pongo voz a la canción principal a la nueva versión live action de Pinocho", dice Chanel en un clip compartido por Disney+ España. La cantante de "SloMo" interpretará "La estrella azul", mágica canción con la que Chanel nos hará soñar. Aunque todavía no hemos podido escuchar cómo suena el tema en su voz, sí nos ha dejado un pequeño avance. "Si es muy grande tu ilusión, pídela de corazón", entona la hispanocubana. "La estrella azul" (en inglés, "When You Wish Upon a Star") es la canción más icónica de Disney, aquella que podemos escuchar al principio de sus películas, mientras vemos el castillo de Cenicienta. “Todos los sueños se cumplen ��✨@chanelterrero interpretará "La estrella azul", la canción principal de la nueva película de #Pinocho.

Estreno este jueves 8 de septiembre por el #DisneyPlusDay, solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/viRY9LGie5“ — Disney+ España (@DisneyPlusES) September 5, 2022 Muy pronto podremos escuchar completa la versión de Chanel: este nuevo Pinocho se estrenará esta misma semana, el 8 de septiembre, y se podrá ver en Disney+. La cinta -capitaneada por Tom Hanks como Geppetto, quien también estará acompañado por Joseph Gordon-Levitt y Cynthia Erivo- es uno de los grandes platos fuertes del Disney Plus Day. ¿Qué mejor forma para celebrarlo que con una canción con Chanel, la primera tras "SloMo"?