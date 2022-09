El glamour y las estrellas de cine empiezan a desfilar en el Festival de Venecia 2022. La ciudad de los canales se llena de algunos de los rostros más conocidos de Hollywood que ya se dejan ver por el Lido. La 79 edición de la Mostra de Venecia se celebra hasta el 10 de septiembre y cuenta con una madrina española muy conocida en Italia: Rocío Muñoz Morales es la encargada de presentar las galas de inauguración y clausura del certamen, un papel que da cuenta de su gran popularidad en el país. Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Julianne Moore o Melanie Laurent pisan fuerte en la alfombra roja con sus looks.

Timothée Chalamet Es uno de los pocos hombres que destacaca en las alfombras rojas de los premios, territorio principalmente femenino, donde las estrellas pagan por llevar su vestido favorito. Pero claro, Timothée Chalamet es un fashion victim que no puede resistirse a las tentaciones de la moda, luciendo siempre las firmas más espectaculares. Y si en 2021 el joven actor sorprendió con un glamuroso 'uniforme' de terciopelo negro rompedor y estimulante firmado por Haider Ackermann, durante la presentación de Dune con Zendaya, en esta edición de 2022 no iba a ser menos. El look de Timothée Chalamet en el Festival de Venecia 2022 El diseño es de su firma favorita: Haider Ackermann AFP Timothée Chalamet vuelve a confiar en Haider Ackermann para el estreno de su nueva película, Bones and all, en Venecia. Se trata de un look muy ochentero, que hace un guiño a estrellas como David Bowie y Mick Jagger, compuesto por un top de cuello lazo, que deja desnuda toda la espalda, y un pantalón pitillo. Todo en raso de seda rojo glam. Los botines completan este look de 10 que rompe con las barreras de género, una constante en el trabajo de Haider Ackermann. Tilda Swinton es su musa y una de sus mejores embajadoras, una mujer que también juega con el estilo genderless, llevándose los códigos tradicionalmente llamados masculinos a su terreno. El look de Timothée Chalamet en el Festival de Venecia 2022 El actor asiste al estreno de 'Bones and all' con la espalda al descubierto REUTERS

María Pedraza, Jaime Lorente y Eugenia Silve: sabor español en Venecia El festival sigue recibiendo a sus estrellas que aparecen sin descanso. En las últimas horas de la tarde, tras la aparición de Timothée Chalamet, la presencia española ha sido intensa. La actriz Maria Pedraza ha dejado a los presentes sin respiración con este diseño en negro de corte sirena, escote corazón y pedrería. Su ex, Jaime Lorente, ha aparecido de negro y así de seductor y elegante. Ambos diseños los firma Armani. María Pedraza en el Festival de Venecia 2022 La actriz española fue 'la sirena de la Mostra' GTRES Jaime Lorente en el Festival de Venecia 2022 Su ex y él escogieron el mismo color: negro GTRES La modelo Eugenia Silva también ha acaparado los flashes de las cámaras con un vestido dorado, de escote asimétrico y adornado con un lazo negro, también de Armani. Eugenia Silva en el Festival de Venecia 2022 Con un diseño dorado GTRES

Cate Blanchett y su look más atrevido Cate Blanchett, icono de moda y reina de las alfombras rojas, nos desarma con su elección. La actriz acude al Festival de Venecia para presenar su nuevo trabajo, la película Tár. Como no puede ser de otra manera, Blanchett arrasa en la alfombra roja. Esta vez apuesta fuerte y lleva un diseño de Schiaparelli, la firma más hot del momento. Se trata de un dos piezas con corsé de terciopelo bordado con flores multicolores pintadas a mano, combinado con unos pantalones de talle bajo, ambas piezas en terciopelo negro. La actriz Cate Blanchett en Venecia GTRES GTRES

Georgina, todo al negro Georgina vuelve a Venecia, esta vez con un look en negro, el color que marca tendencia esta temporada, igual que Cate Blanchett. La mujer de Cristiano Ronaldo elige para la alfombra roja un look de lo más sensual. Las joyas juegan un papel importante en esta apuesta, que no termina de convencer: un vestido asimétrico que lleva cuello halter y se combina con una gargantilla en oro blanco. Georgina Rodríguez en Venecia GTRES GTRES

Rocío Muñoz Morales, de España a Italia Bailarina, actriz y presentadora, a Rocío Muñoz Morales ya se la pudo ver hacer gala de sus dotes en la danza en el concurso Mira quién baila, donde ejerció de profesora, así como en Bailando con las estrellas, que presentó junto a Roberto Leal. Tras participar en las series La pecera de Eva y Ángel o demonio, la madrileña dio el salto a Italia. Immaturi – Il viaggio fue su primera película en el país alpino, a las que siguieron filmes y series como Tu mi nascondi qualcosa, A un paso del cielo o Giustizia per tutti. Raoul Bova y Rocío Muñoz Morales en el Festival de Sanremo, en 2017 GTRES GTRES/ Fernanda Bareggi / Splash News Ha trabajado en más de una ocasión con Raoul Bova, su pareja, quien ha participado en Bajo el sol de la Toscana, Alien vs. Predator, Perdona si te llamo amor o The Tourist, entre muchas otras. Rocío Muñoz Morales ya presentó en 2015 el Festival de Sanremo, años antes de que lo hiciera Georgina Rodríguez, y ahora se estrena como maestra de ceremonias del Festival de Venecia, donde ya ha dejado a todos con la boca abierta con su look en la alfombra roja. Rocío Muñoz Morales brilla en el Festival de Venecia con un diseño de Giorgio Armani GTRES/ AP PHOTO/ Joel C Ryan Rocío Muñoz ha dado una lección de elegancia y estilo. Su vestido, un diseño vintage diseñado por Giorgio Armani, es uno de los más espectaculares de los vistos hasta ahora. No se trata de su vestido especialmente llamativo: no lleva transparencias, lentejuelas ni bordados, es una oda al minimalismo con el inconfundible sello del italiano. Destaca el color, jugando con el contraste tan potente del blanco y negro, y llama la atención el escote de corte geométrico, con una ligera abertura en forma de uve. El patrón es recto, remarcando la sensación de verticalidad, un detalle que resulta muy favorecedor.

Julianne Moore triunfa con sus looks Quien también ha destacado en lo que va de Festival de Venecia es Julianne Moore, siempre deslumbrante. La actriz ha llegado luciendo un precioso Valentino negro, con transparencias y una capa de lentejuelas que la ha hecho brillar. Julianne Moore en el Festival de Venecia EFE/EPA/CLAUDIO ONORATI Antes, a las pocas horas de su llegada a la ciudad italiana, Moore se dejaba ver con varios estilismos diferentes. Su primer look casual, fue un conjunto firmado por Gucci compuesto por jeans rectos, remera blanca y un blazer azul marino de corte navy con botones dorados. Julianne Moore, esta tarde a su llegada a la 79º Venice Film Festival 2022 GTRES La actriz fue una de las invitadas a la cena organizada por la Cinecittà And Academy Of Motion Picture, Art & Science con motivo de la inauguración de la 79ª edición del festival. Allí atrajo todas las miradas con la elección de su look: un vestido de la firma Alaïa, de la colección primavera-verano 2023. Se trata de un diseño de falda larga con abertura delantera con estampado de lunares amarillos. Julianne Moore, en Venecia. (Reuters/Guglielmo Mangiapane) cropper Más cómoda, pero elegante. Moore también cautivo a todos con la elección que hizo para su primer photocall, un traje pantalón color beige formado por un blazer oversized de doble botonadura y un pantalón de vestir recto. Julianne Moore en Venecia GTRES También hemos visto a la actriz pisar la alfombra roja con un vestido al más puro estilo Hollywood, un modelo de alta costura de Giorgio Armani con un pronunciado escote en uve. La actriz Julianne Moore AFP GTRES

La Mostra: Otras estrellas de la primera alfombra roja Durante la primera alfombra roja del Festival de Venezia, también hemos podido ver a la actriz francesa Melanie Laurent y a otros rostros conocidos del cine que acudian a la premier de la cinta White Noise. Melanie Laurent, este miércoles en el Festival de Venecia 2022 GTRES Jodie Turner-Smith. Festival in Venice, 2022 GTRES Tessa Thompson. Premiere of the film 'White Noise'. Festival de Venecia 2022. GTRES