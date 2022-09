Martirio y Chano Domínguez se conocían porque habían trabajado con Kiko Veneno y se habían hecho amigos. “Un día llegó a casa y me puso "El toro y la luna" que había hecho él en jazz”, recuerda la cantante en Periplos irradiantes en Radio 3 en una pregunta sobre el disco Coplas de madrugá, un trabajo en el que jazz y la copla se unieron por primera vez y del que se cumplen 25 años de su publicación. Ahora celebran su publicación con una serie de conciertos. La onubense estaba escuchando “Torre de arena”, le dijo al pianista que esta “la podía haber cantado Billie Holiday” y se pusieron a ello.

“Me fui para su casa. Vivía entonces en el Puerto de Santa María y estuvimos como diez días, pero diez días sin salir con una tortícolis y terminamos los dos, el Chano de mirar para arriba de ver qué decía yo y yo de mirar a abajo para ver cómo lo hacía. Tortícolis, que no nos podíamos mover, pero en diez días sacamos aquello que parecía que estaba hecho para que lo hiciéramos”, añade Martirio. “Recuerdo que tenía una emoción tan grande y una seguridad en lo que estábamos haciendo, porque tenía todas las connotaciones: la copla y el jazz se podían unir por 1500 razones, aparte de la melódica y la armónica”.

Maribel Quiñones, Martirio, conversa con Carmen Paris en Periplos irradiantes en Radio 3 este domingo a las 17 h. Compartieron músicos en su discos respectivos Coplas de madrugá y Pa mi genio, el disco de debut de la zaragozana: Chano Domínguez al piano, Javier Colina al contrabajo y Guillermo McGill a la batería. El primero celebra "las bodas de plata" y del segundo se cumplen 20 años de su publicación.

Licencias: “Amor para nadie”

Unas coplas que “están cantadas para dentro”, explicó en TVE. La originalidad del proyecto pasaba por “aportar” su “filtro” como su “manera de cantar”, su “manera de vivir y sentir como mujer en 1997”. Se permitió licencias como la de “Con el alma en los labios”, la copla original decía que "Si tú me quisieras como yo te quiero // Por toda la vida, no habría de quedar amor // Para nadie” y ella cantó “no habrá de faltar amor para nadie”. Estos cambios le parecían que los autores le “perdonarían” porque “después de lo que yo he cantado, no estoy enfadada con el amor ni maldigo hasta la hora que perdí la libertad”.