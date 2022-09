Solo diez segundos de audio y dos emoticonos han bastado para que los fans de Chanel no dejen de hablar sobre el tema. "Dentro de unos días me voy a meter en el estudio para grabar algo que me hace muchísima ilusión", decía Chanel a principios de agosto, un proyecto que, según la cantante, le hizo ponerse "a gritar en la calle" y afirmar que a sus seguidores ni se les podía pasar por la cabeza. Sus palabras suscitaron muchas sospechas y ahora puede que tengamos la respuesta definitiva. Dos mensajes de la artista en sus redes sociales están dando mucho que hablar: ¿Será Chanel la nueva chica Disney?

¿Cantará Chanel la canción más famosa de Pinocho? "Ella será la encargada de cantar "La estrella azul" en la nueva peli de Pinocho. ¿Adivinas quién puede ser o necesitas más pistas?", ha lanzado este mismo jueves la cuenta oficial de Disney+ España. En el vídeo que han compartido se pueden escuchar las primeras notas de la mágica canción, una de las más conocidas del mundo Disney. También se ve un escenario de un teatro y, de espaldas, mirando hacia las butacas vacías, una mujer. Poco se puede adivinar de la figura, tan solo su pelo oscuro. “���� https://t.co/hsFnKlMCSY“ — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) September 1, 2022 Horas después de la publicación, Chanel ha avivado los sueños de sus fans con solo dos emoticonos. Si Disney había elegido los emoticonos de una cara tapándose la boca y una estrella para acompañar a su misterioso tuit, la cantante de "SloMo" ha citado el mensaje cambiando mínimamente los emojis, compartiendo una cara pensativa y la misma estrella. Lo mismo ha publicado la artista en Instagram, esta vez en sus stories. Sus fans están muy ilusionados y, a falta de confirmación oficial, ya están seguros de que Chanel va a poner voz a "La estrella azul".