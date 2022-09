Las redes se vuelcan con Izan, el protagonista de esta triste historia que, por desgracia, es el día a día de muchos niños. Su hermano mayor compartió un vídeo del menor el día de su cumpleaños que ya es viral, con el objetivo de denunciar el acoso del que fue víctima. En él se ve cómo el pequeño, sentado, mira hacia el suelo sin levantar cabeza, mientras el resto de sus compañeros se meten con él. "Hoy mi hermano cumple 11 años, ayer emocionado fue a comprar una tarta para celebrarlo en el colegio Es Puig, en Lloseta, y sus compañeros en vez de cantarle el cumpleaños feliz, lo que han hecho ha sido empezar a cantarle pero llamándole 'gordo, foca' y más nombres los cuales no son agradables para un niño de su edad", explica Marcos en su cuenta de Instagram.

"El niño ha llegado a casa y lo primero que ha hecho es echarse a llorar y decir que esta vida es una mierda, que no quería vivir más", relata. Una situación "imperdonable", tal y como asegura el hermano de Izan, que además, reconoce que no es la primera vez que el menor sufre bullying. La impotencia ha llevado a Marcos a denunciar el caso en redes sociales. La publicación se ha viralizado y todo el mundo se ha volcado con el pequeño. Miles de mensajes de apoyo, comentarios y felicitaciones, palabras de cariño que la familia agradece.

Muchos rostros conocidos también han querido mostrar su indignación y mandarle un mensaje de cariño a Izan. La cantante Aitana, de hecho, lo ha calificado de "inaceptable" y ha invitado al menor a uno de sus conciertos. "Me encantaría poder contactar con él y poder invitarle a algún concierto mío si él quisiera, pero sobre todo, conocerle. Eres muy fuerte", escribe la artista en sus historias de Instagram, junto al hashtag #NoAlBullying. La influencer María Pombo también ha querido dar su opinión al respecto. "Qué dolor pensar que un niño de 11 años no quiere vivir más por culpa de unos padres que no son capaces de educar a sus hijos y, por supuesto, de los adultos responsables de ese centro que deciden ignorar una situación así", señala, y destaca la importancia de recordar a los más pequeños la importancia de la empatía y el respeto.

Historia de Instagram de María Pombo INSTAGRAM