Aquest mes d'agost s'acomiada amb un últim episodi de temps violent a Catalunya. Per a aquest dimarts, continuen els avisos per temps violent al Bages, Moianès o Vallès Occidental i, menys probablement Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat i Alt Penedès. A primera hora, l'alerta s'estenia pel Baix Penedès i Garraf.

“�� Nou avís de temps violent ���� del @meteocat



Hi pot haver pedra, fort vent i esclafits sobretot al #Bages #Moianès i #vallesoccidental



MOLTA PRUDÈNCIA ⚠⚠ https://t.co/lUfTpEC7VS“ — Protecció civil (@emergenciescat) August 31, 2022

Protecció civil ha activat l'alerta per intensitat de pluges a Catalunya. Al Garraf i Alt Penedès on ja s'han superat els 20 litres per m2 en 30 minuts. Les precipitacions podran afectar el Baix Llobregat, Anoia, Vallès Occidental i Barcelonès

El telèfon d'emergències ha rebut 172 trucades per incidències majoritàriament al Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Una de les localitats que ha patit les tempestes a la Catalunya central ha estat Molins de Rei, on alguns carrers han quedat completament inundats, els cotxes parats a la carretera o les motos aturades sota els ponts per protegir-se de la forta pluja. Fonts municipals asseguren que aquest dimecres al matí han caigut 50 litres en menys de 10 min.