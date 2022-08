Queda tot just una setmana perquè comenci un nou curs escolar a Catalunya. Enguany ho fem amb molts canvis i novetats respecte als cursos anteriors.

Com a protesta per aquesta decisió, els sindicats van convocar una vaga d’educació de 5 dies al mes de març i, després, una altra de quatre dies al maig i juny. Ara, tornen a la càrrega amb dues noves jornades de protestes pel 7 i el 28 de setembre.

Més novetats respecte al calendari. Les vacances de Nadal del curs escolar 2022-23 començaran un dia abans, és a dir, el 21 de desembre . A més, les escoles de Catalunya disposaran d’ un dia més de lliure disposició . Per tant, passaran de tenir-ne tres a tenir-ne quatre. D’aquesta forma, la reorganització del calendari escolar no suposarà un increment d’hores lectives . Cambray ha afirmat que implicarà un “millor repartiment del temps lectiu i de descans”.

Reducció de ràtios

Aquest curs també serà el primer en què es reduiran els alumnes per aula a P3. Això es traduirà en 20 o menys alumnes per aula. La intenció és que la reducció de ràtios es vagi desplegant progressivament a la resta de cursos a mesura que passin els anys. La conselleria pretén que l’any 2030 s'hagin reduït les ràtios a totes les aules, per tal de tenir menys alumnes per professor a les classes d’escoles i instituts.