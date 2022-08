Una agente de la CIA se da a la fuga tras ser acusada de espionaje. Su nombre es Evelyn Salt y su apellido pone título a este trepidante thriller dirigido por Phillip Noyce. Estrenada en 2010, Salt supuso un nuevo triunfo para el cine de acción. La película tenía todos los ingredientes para ser un éxito de taquilla y crítica: una lealtad puesta a prueba y una protagonista que despliega todas las armas a su alcance para no ser capturada. Evelyn iba a ser en principio Edwin, pero la negativa de Tom Cruise a aceptar un papel tan similar al de Misión imposible, hizo que los productores reconvirtieran el personaje en una empoderada espía femenina. El complejo rol no podía recaer en otra actriz que no fuese Angelina Jolie, que aquí vuelve a demostrar ser un auténtico icono del cine de acción. Frente al inagotable liderazgo de la actriz, en Salt nos encontramos un nutrido reparto que respalda y acompaña a Jolie en cada una de las secuencias. ¿Quién es quién en esta película?

Angelina Jolie, la perfecta ‘action hero’ Pese a haberse hecho con la preciada estatuilla dorada con una película bien distinta -ganó el Oscar a Mejor actriz de reparto en 1999 por Inocencia interrumpida-, siempre hemos asociado a Jolie con el cine de acción. La actriz se granjeó una fama como exponente de este género gracias a las películas de la saga Tomb Raider, donde pudimos verla en la piel del famoso personaje de videojuegos. Acompañada de un icónico look, este papel fue su pasaporte a cintas tan taquilleras como Sr. y Sra. Smith, en la que se daba cita con otra de las mayores estrellas de cine de todos los tiempos, Brad Pitt. Esta película de 2005 fue el inicio de Brangelina, uno de los matrimonios más duraderos de Hollywood hasta su divorcio en 2016. En ese momento de estabilidad familiar se encontraba la actriz cuando rodó Salt, que si peca de algo es de ser una exhibición de sus dotes para la acción. Jolie maneja en todo momento el pulso del espectáculo, pero está acompañada de unos secundarios de lujo como son Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor o Daniel Olbrychski, que tiene un pequeño pero importante papel como el principal antagonista. La actriz Angelina Jolie en 'Salt' (2010) RTVE

Liev Schreiber, de secundario de lujo a Ray Donovan Desde su desembarco en Hollywood a principios de la década de los 90, Liev Schreiber se convirtió en uno de esos actores secundarios de lujo que encadena papeles en películas de gran éxito. Este californiano de ascendencia alemana y judía forjó su estatus participando en cintas como El velo pintado, La profecía o Hamlet. Fue su aparición en sagas como Scream o X Men la que le dio una mayor popularidad. No obstante, el papel de su vida le llegó ya en su madurez: desde 2013 y hasta 2020, el actor interpretó a Ray Donovan en la exitosa serie de Showtime. Uno de sus papeles más celebrados es el de Marty Baron en Spotlight. A lo largo de su carrera, el intérprete ha saltado en numerosas ocasiones a las páginas de los principales tabloides debido a su relación con la también actriz, Naomi Watts. Fueron pareja durante más de diez años -entre 2005 y 2016- y actualmente son una de las ex parejas mejor avenidas de la industria, gracias a los dos hijos que tiene en común, Alexander y Samuel. En Salt, Schreiber tiene un papel central como Ted Winter, el amigo y principal confidente de la agente de la CIA Evelyn Salt. El actor Liev Schreiber, uno de los protagonistas de 'Salt' (2010) GTRES

Chiwetel Ejiofor, la última estrella de Marvel De los tres principales protagonistas de Salt, Chiwetel Ejiofor era a su estreno el rostro más desconocido para los cinéfilos. En esta película, este londinense ejerce de contrapunto para Jolie: es Peabody, un agente ONCIX que busca a Evelyn Salt. La carrera de este actor y director de origen nigeriano sufrió un importante impulso con el estreno en 2013 de 12 años de esclavitud, acreedora del Oscar a mejor película. La emocionante adaptación de la historia real de Solomon Northup le dio a Ejiofor la nominación como mejor actor y lo convirtió en objeto de las grandes superproducciones de Hollywood. Fue así como llegó a ser Karl Mordo en las películas de Doctor Strange, uno de los personajes que más prometen para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel. Esto convierte a Chiwetel en uno de los actores con más proyección de cara a los próximos años. Chiwetel Ejiofor, uno de los protagonistas de 'Salt' GTRES