La microdansa itinerant del 15m2 aterra a Badalona

El festival itinerant de microdansa 15m2 fa parada en la seva segona edició al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona. Fins al 3 de setembre es podran veure en aquest espai 12 peces curtes de dansa inspirades en el silenci.

L'any passat va celebrar-se a Santa Coloma de Farners i aquesta segona edició es trasllada al monestir gòtic de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona , dins la serralada de Marina. Un recinte de solitud, reflexió i silenci, el tema que ha inspirat les propostes de microdansa d'aquest any del 15 m2 que promou l'associació cultural Última Vèrtebra , liderada per Anna Garreta i Quim Vilagran.

L'estructura d'un cub emmarca els moviments dels cossos dels ballarins, delimitats per una superfície de 15m2. L'escenari buit s'omple amb el seu treball artístic i les seves mides donen nom a aquest festival de microdansa itinerant que cada any escull un tema relacionat amb l'espai singular on es fa.

Enguany dedicat al silenci

Un silenci que exploren 12 projectes d'artistes i companyies com la Thomas Noone Dance, la Miquel Barcelona, Clémentine Télesfort, Diego Garrido o el tàndem format per Alicia Reig i Alberto Lucena. Peces curtes de dansa d'uns 20 minuts ocuparan espais del monestir com l'absis, el claustre, la cuina, el refetor, el jardí o la vinya.

El festival també aprofundeix en el tema del silenci amb activitats com conferències, una taula rodona, una instal·lació itinerant, la presentació d'una escultura o un tast de vi.