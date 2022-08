Hacía 8 años que el calendario Pirelli no contaba solo con modelos. En los últimos años ha mostrado fotografías de mujeres relevantes en distintos ámbitos: actrices como Penélope Cruz y Sophia Loren, cantantes como Rosalía, deportistas como Serena Williams... Ahora, para 2023, la fotógrafa australiana Emma Summerton quiere celebrar la potencia creativa, fortaleza y pasión de la mujer, y lo hace con un grupo de modelos que representan la diversidad, que reflejan la magnitud que engloba la palabra mujer. Son modelos, pero además tienen otras historias que contar. "Desde el comienzo de mi viaje con la fotografía siempre me ha impulsado quién es la mujer a mi imagen. ¿De dónde viene? ¿Dónde quiere ir ella? ¿A quién ama? ¿Cómo ama? ¿Qué la impulsa? ¿Cómo se imagina a sí misma en el mundo? ¿Cómo se convierte en la imaginación de sí misma? Primero me hago estas preguntas a mí misma y luego las proyecto en la historia que estoy tratando de contar o en la emoción que espero transmitir. La intención es inspirar al espectador a que abra su mente y sueñe conmigo", dice la artista, que ha contado, entre otras, con estrellas de la moda como Karlie Kloss, Bella Hadid, Cara Delevingne, Emily Ratajkowski... Las fotografías se han hecho en platós de Nueva York y Londres, y hay que destacar que la fotógrafa ha contado con Amanda Harlech, la consultora británica y musa de John Galliano y Karl Lagerfeld. Pero, ¿quiénes son las modelos?

Bella Hadid Bella Hadid debuta en este calendario con fuerza. Es una de las modelos más famosas y reclamadas, tanto para las pasarelas como para las revistas de moda. Estrena la temporada de otoño e invierno de 2022 y 2013 como imagen de la casa Saint Laurent, y marca distancia con sus rivales. Es la hermana pequeña de la top model Gigi Hadid, que ya apareció en los almanaques de 2015 y 2019. Bella es una gran aficionada a la equitación y una enamorada del arte, la música y el cine. Detalle de la fotografía de la top model Karlie kloss Emma Summerton

Karlie Kloss Para la supermodelo estadounidense esta es su segunda aparición en el calendario. La primera vez fue en la edición de 2013 que fotografió en Brasil el fotoperiodista Steve McCurry. Además de modelo de fama mundial y personaje público (en Estados Unidos es toda una celebridad), Karlie Kloss es también programadora informática, emprendedora, filántropa, presentadora de televisión, activista y madre de un hijo de un año.

Guinevere van Seenus Es ya una veterana del calendario, tras aparecer en las páginas de las ediciones de 2006 y 2012. La primera vez posó para el dúo formado por Mert Alas y Marcus Piggott, los fotógrafos preferidos de Penélope Cruz. La segunda vez se dejó retratar por Mario Sorrenti. Esta modelo, fotógrafa y diseñadora de joyas nació en Estados Unidos, aunque es hija de padres neerlandeses. Se inició en la pasarela a los 15 años y su carrera ha adquirido una gran dimensión tras protagonizar campañas y editoriales de moda para publicaciones de todo el mundo realizadas por los mejores fotógrafos y de la mano de los mejores diseñadores de moda. Detalle de la fotografía de la top model Adut Akech Emma Summerton

Adut Akech Es una de las grandes modelos del momento y colecciona premios y reconocimientos. Ya la vimos en el calendario de 2018, con una preciosa fotografía de Tim Walker, que recreaba la historia de 'Alicia en el país de las maravillas'. Adut Akech, que nació mientras su madre huía de la guerra civil del sur de Sudán, empezó en la moda con tan solo 16 años y tres años después, en 2019, recibió el premio a la Modelo del Año en los Fashion Awards, momento que aprovechó para dar un celebrado discurso sobre diversidad. Es una de las reinas de la moda, tanto en pasarela como en fotografía, y Naomi Campbell la adora.

Lauren Wasser Es otra de las modelos que se estrenan y tiene una historia detrás. Fue atleta y jugadora de baloncesto, y cuando se pasó a la moda y era una joven y prometedora modelo enfermó de síndrome de shock tóxico. Fue en 2012 y estuvo a punto de morir. Lauren Wasser perdió las piernas y tuvo un doloroso estrés postraumático y una depresión. Todo le llevó a plantearse quitarse la vida, pero logró superar su depresión y ahora pelea por concienciar al mundo sobre su enfermedad y desafiar las ideas preconcebidas sobre discapacidad y belleza. Detalle de la fotografía de la top model Emily Ratajkowski Emma Summerton

Emily Ratajkowski Es una de las modelos e influencers más solicitadas, y combina con soltura la moda con el cine. Colecciona portadas de las principales revistas del mundo y ha protagonizado papeles en películas como Gone Girl (Perdida) y I Feel Pretty (¡Qué guapa soy!). Emily Ratajkovski ha sabido manejar su fama y su influencia, y hace que sus más de 28 millones de seguidores se conviertan en clientes de su línea de ropa. En 2019 recibió el prestigioso premio a la Emprendedora del Año en el sector de la Moda. Ahora se estrena en este calendario y parece que no será la última vez.

Kaya Wilkins Kanya Wilkins es una mujer todoterreno: modelo, cantante, compositora y actriz. Esta joven estadounidense de origen noruego se estrena también en este calendario y cuenta que su objetivo es compaginar la moda con la musica. Se lanzó en la música en 2018, con el nombre artístico de Okay Kaya y con un álbum denominado Both. Detalle de la fotografía de la top model Ashley Graham Emma Summerton

Ashley Graham Para estrellas de la moda, ella. Ashley es modelo, presentadora de televisión, emprendedora y activista, y compagina su profesión con el cuidado de sus tres niños. Su carrera despegó cuando, tras 15 años como modelo, se convirtió en la primera modelo de talla grande en aparecer en la portada del especial de trajes de baño de Sports Illustrated. Fue en el año 2016 y, desde entonces, Ashley Graham es una de las mujeres más influyentes, un pasaporte directo al calendario en el que se asoma por primera vez.

Sasha Pivovarova La modelo nacida en Moscú ya formó parte del calendario. Fue en 2008 y posó para el gran Patrick Demarchelier. Vive en Nueva York y desde allí gestiona su agenda, que salta de la moda a la interpretación y la pintura. Ha posado para los fotógrafos más importantes y ha desfilado para las firmas y modistas más relevantes, desde Prada y Gucci, en Milán, a Chanel en París y Calvin Klein y Ralph Lauren, en Nueva York. Sasha Pivovarova ha convertido su casa de Manhattan es su estudio artístico, y sus obras se han expuestos en galerías relevantes de París y Nueva York. Detalle de la fotografía de la top model Preciuos Lee Emma Summerton

Precious Lee Ella es otro nuevo rostro del calendario, es otra fuerza imparable que persigue el cambio en la industria de la moda. La primera modelo con curvas negra en aparecer en la portada de la edición americana de Vogue también destaca como adalid de la diversidad racial y de talla a través de su trabajo en la pasarela, que se une a su labor como actriz, escritora y activista.

He Cong Otra que posa por primera vez es la modelo de nacionalidad china, que debutó en la pasarela de la mano de Valentino tras ser descubierta en Shanghái el año 2013. He Cong se ha convertido en una de las modelos más aclamadas del mundo, participando en casi todos los desfiles de moda y desfilando para multitud de marcas, de Calvin Klein en Nueva York a Burberry en Londres, Bottega Veneta en Milán o Dior en París. Detalle de la fotografía de la top model Cara Delevingne Emma Summerton

Cara Delevingne Moda, cine, televisión, música... Cara Delevingne es otra de las mujeres todoterreno. En 2011 arrasó en la moda desde su Londres natal tras desfilar para la casa Burberry, entonces capitaneada por Christopher Bailey. De la London Fashion Week saltó a París, donde enamoró a Karl Lagerfeld, que la convirtió en musa de Chanel. Su carrera como actriz incluye papeles en películas como Paper Towns (Ciudades de papel, en España) y Suicide Squad (El escuadrón suicida), además de series de televisión como Carnival Row, junto a Orlando Bloom.

Lila Moss Es hija de la supermodelo Kate Moss y ahora se estrena en el calendario, añadiendo así otro éxito a su currículo. Es una de las más novatas en la moda, pero en un tiempo récord ha logrado hacerse su propio hueco en la moda internacional. Lila Moss se ha asomado al mundo desde las portadas de las principales revistas, sobre todo de Vogue: Reino Unido, Hong Kong, Japón, Italia. Ha desfilado para firmas tan potentes como Versace, Miu Miu y Marc Jacobs. Detalle de la fotografía de la top model Abdwoa Aboah Emma Summerton