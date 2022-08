El jutjat d'instrucció 5 de Tarragona ha denegat la petició de llibertat al pistoler de Tarragona, Eugen Sabau, el dia abans que se li practiqui l'eutanàsia. L'advocat de Sabau havia demanat la llibertat per al seu client per tal que es pogués acomiadar de la família des d'un hospital convencional. Argumentava que no existeix possibilitat de fuga, punt el que discrepa la jutge.

00.58 min Deneguen la llibertat al pistoler de Tarragona el dia abans de rebre l'eutanàsia | FRANCESC FARRÉ

El pistoler, que va ferir tres excompanys de feina i dos agents dels Mossos a Tarragona, es troba ingressat a l'hospital penitenciari de Terrassa on demà se l'aplicarà l'eutanàsia demanada per ell mateix pel seu estat de lesió medul·lar irreversible.

No impedeix que pugui acomiadar-se La magistrada del jutjat de Tarragona assegura en la interlocutòria signada aquest dilluns, que si se'l trasllada a un hospital convencional no hi haurà presència policial i qualsevol tercer, familiar o amic, hi podria accedir fàcilment i facilitar-li la fugida. La titular de la causa judicial recorda que s'ha de mantenir la situació de presó provisional, comunicada i sense fiança a l'hospital i que això no impedeix que pugui acomiadar-se dels seus familiars abans de practicar-li l'eutanàsia. En estat crític l'autor del tiroteig a Tarragona