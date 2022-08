Hace más de 20 000 años la Europa que conocemos actualmente era muy distinta. La sociedad se organizaba en tribus y aún no se había escrito nada de historia porque todo estaba sucediendo mucho antes, en la prehistoria. Los jóvenes debían aprender a sobrevivir y abrirse camino en la naturaleza. Algunos, acompañados de un lobo abandonado por su manada, como el protagonista de Alpha, la película de la semana que La 1 emite el domingo 21 de agosto a las 22.00 horas. Se trata del regreso de Albert Hughes como director de largometrajes cinco años después de El libro de Eli era de lo más esperado al ser su primero en solitario sin su hermano, con quien firmaba como The Hughes Brothers. Y no pasó inadvertido: la Asociación por el Tratamiento Ético de los Animales (PETA) le denunció por el sacrificio de cuatro bisontes.

Alpha: la denuncia de PETA En la prehistoria solo había una ley: la de la supervivencia. Albert Hughes se adentra en la época más dura y fría del ser humano para contar una historia sobre amistad y confianza entre un joven y un lobo, lo que muchos podrían considerar el primer acercamiento al mejor amigo del ser humano: el perro. Protagonizada por Kodi Smith-McPhee, que interpretó a Rondador Nocturno en X-Men: Apocalipsis, trata la historia de amistad entre un joven dado por muerto por su tribu y un lobo solitario, que en la vida real es un perro lobo checoslovaco, una raza generada mediante un experimento en 1955 y cuya apariencia es muy similar a la de los lobos de los Cárpatos. Varios bisontes fueron sacrificados en el rodaje de 'Alpha' La asociación PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) denunció maltrato animal Sony Pictures Motion Picture Group La película fue muy bien recibida por la crítica tanto por su historia como por sus composición audiovisual: Alpha se rodó en el Parque provincial de los Dinosaurios de Alberta (Canadá). Sin embargo, no puede llevar el sello de "ningún animal fue resultado herido durante el rodaje de esta película", ya que durante la grabación se sacrificaron varios bisontes: "Perdieron sus vidas, todo para que sus cuerpos pudieran ser usados en el rodaje de la película", comentó la vicepresidenta de la asociación, Lisa Lange. La noticia llegó a través del portal The Hollywood Reporter, donde se aseguraba que durante el rodaje de la cinta se mataron y se despellejaron animales. La denuncia de PETA quería boicotear Alpha tras conocerse estos datos y el responsable de los animales usados en el filme, John Scott, hizo las siguientes declaraciones al respecto: "Es mi bisón y hago con él lo que quiero".