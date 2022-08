A pesar de ser una temporada "complicado" a causa de varias lesiones, Alberto Ginés regresa a la competición por todo lo alto. El deportista acaba de conseguir la medalla de bronce en el Europeo de Escalada. De esta manera, suma otro galardón en carrera, tan corta como exitosa. A sus 19 años, Ginés es una promesa. Tenía tan solo tres cuando su padre le llevó por primera vez a un rocódromo. Fue ahí cuando descubrió su verdadera pasión. Su vida empezó a girar en torno a la escalada, hasta ahora.

Natural de Cáceres, Alberto Ginés aprovechaba las vacaciones, los festivos o los puentes para viajar a Portugal, Cádiz o Cuenca con tal de cumplir su sueño. "Hacíamos alrededor de 1.000 km para poder escalar dos días", confiesa. Cuando tenía 13 años, empezó a competir internacionalmente. Fue cuando realmente se dio cuenta de que la escalada se había convertido en su pasión: "Cambiamos los viajes a roca por viajes a rocódromos de toda Europa". Con 15 años se mudó a Barcelona, donde vive actualmente, para continuar con su entrenamiento al lado de David Macià. "Ese fue el punto de inflexión en mi vida y donde me di cuenta que la cosa iba en serio", recuerda. Te contamos cinco curiosidades sobre Alberto Ginés, promesa del deporte español.

3. Sin filtro en Twitter

Sus comentarios sin filtro en Twitter son casi tan populares como sus hitos en el deporte. Alberto Ginés cuenta con más de 184 mil seguidores en la red social. El deportista nunca ha tenido reparo a la hora de dar su opinión ni mojarse con temas que a priori pueden resultar espinosos. Su sinceridad está teniendo mucha repercusión. A veces, le ha jugado una mala pasada, sobre todo, cuando se mete en temas políticos.

"Tengo mi equipo de comunicación que me ayuda y me aconseja, pero a todos mis patrocinadores y a todos les gusta cómo las llevo y están contentos con lo que hago. Al final, si me dicen algo y no estoy de acuerdo no les haría caso", aseguraba en una entrevista para el Huffington Post. "Debemos ser todos libres de expresar nuestras ideas sin tener miedo a las consecuencias o a las represalias", añadía.