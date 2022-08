T’agrada veure pel·lícules doblades al català? Si vols gaudir del cinema, la plataforma RTVE Play Catalunya pots trobar quatre films que estan disponibles aquest l’estiu. Sabies que l’accés és gratuït i no cal que et subscriguis? 'La reina del cors', 'Girl', 'Retrat d'una dona en flames' i 'I am a woman' són produccions europees protagonitzades per dones.

1. Reina de cors Annie és una advocada exitosa que viu amb les seves dues filles i el seu marit Peter, un reputat físic. L'aparició de Gustav, un fill que pertany a una relació prèvia de Peter, afecta l'harmonia que regna a la vida d'Annie. Aquest descobriment tindrà conseqüències devastadores per a ella.

2. Girl Lara és una jove transgènere de 15 anys que aspira a ser una ballarina professional. Es muda amb el seu pare i el seu germà per formar-se en una prestigiosa acadèmia de dansa. S'ha sotmès a una teràpia de reemplaçament hormonal i es prepara per a una cirurgia de reassignació de sexe, però se sent frustrada pel progrés lent del tractament. A més, és assetjada per les seves companyes de classe.

3. Retrat d'una dona en flames Ens situem al 1770 a la Bretanya francesa. Marianne és una pintora que ha de fer el retrat matrimonial d'Héloïse, una jove que acaba de deixar el convent. Héloïse no accepta el seu destí com a dona casada i es nega a posar, per la qual cosa Marianne ha de treballar en secret. Es fa passar per dama de companyia per poder observar-la de dia i pintar-la de nit. La seva relació es torna més intensa a mesura que comparteixen juntes els últims moments de llibertat d'Héloïse abans de les seves noces.