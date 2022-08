El verano es sinónimo de playa y piscina. De arena y de sal. De bikini y de bañador. Y el verano del 2022 nos ha pillado con muchas ganas a todos, porque por fin parece que hemos vuelto a una relativa normalidad pre pandémica. Bien lo saben famosos y celebrities, que cada año, aprovechan al máximo los meses de julio y agosto para lucir sus cuerpazos con posados de revista que quedan plasmados en Instagram. Tan sólo hay que echar un ojo a las redes sociales durante los días estivales, para ver a nuestros personajes favoritos en paños menores. Desde David Beckam a Paz Vega, la lista de famosos que presumen de vacaciones en redes sociales es casi infinita. A continuación, te enseñamos los más sexys.

Shawn Mendes

No se sentía preparado para continuar con su agenda y con su gira y decidió hacer un alto en el camino. Shawn Mendes confesó sus problemas de salud mental a sus seguidores, que esperaban ansiosos sus conciertos. El cantante prefirió ser sincero y explicar los motivos que le llevaron a parar. "Tras hablarlo con mi equipo y trabajar con un increíble grupo de profesionales de la salud, me he dado cuenta de que necesito tomarme el tiempo que nunca me he tomado personalmente para ubicarme y volver más fuerte", escribió en uno de sus últimas publicaciones de Instagram.

Ahora reaparece en redes y lo hace desde Miami. Shawn Mendes disfruta de sus vacaciones en un barco, tal y como vemos en las imágenes que ha compartido. Lo cierto es que se le ve muy relajado y un poco quemado después de haber pasado el día tomando el sol. ¿Cuándo volverá a los escenario? Solo el tiempo lo dirá.