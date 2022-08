Comencen 5 mesos de vaga a Ryanair

Els tripulants de cabina de passatgers (TCP) de Ryanair estan cridats a secundar una nova convocatòria de vaga, que comença aquest dilluns 8 d'agost i es prolongarà fins al 7 de gener de 2023. Seran 5 mesos d'aturades de 24 hores, que es faran de dilluns a dijous, i que se sumen a la sèrie de vagues dutes a terme aquest estiu convocades pels sindicats USO i Sitcpla.

El Ministeri de Transports ha fixat uns serveis mínims, que en el cas dels aeroports catalans afectats, El Prat i Girona, oscil·laran entre el 34 i el 83 per cent en funció de l'època i si es tracta de vols domèstics o amb origen o destinació a territoris fora de la Península Ibèrica.

Què poden fer els afectats? Els passatgers afectats tenen dret a reclamar compensacions d'almenys 250 euros i a la devolució de l'import del bitllet i de les despeses derivades per la cancel·lació del vol, segons indica Facua. No obstant això, aquests no són els únics drets que tenen els consumidors. El primer és tenir clar què reclamaràs", explica a Rtve.es, Rubén Sánchez, secretari general i portaveu de Facua. Els viatgers afectats han de reunir tota la informació possible i determinar la quantia dels perjudicis, com estades en hotels, entrades a concerts ja comprades, etc. En definitiva, recopilar els justificants d'aquests bitllets i el seu cost per a afegir-lo a l'import del bitllet i a la compensació econòmica per la cancel·lació del vol. Amb aquesta documentació a la mà, aleshores s'ha de contactar amb l'aerolínia per correu electrònic, telèfon o la seva pàgina web oficial, o de manera presencial als taulells que les companyies tenen dins l'aeroport. El portaveu de Facua recomana posar la reclamació per escrit al més aviat possible i assenyala que si la companyia no indemnitza en un termini màxim de set dies, o compensa amb una quantitat inferior, el client pot denunciar-ho a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Compensacions de 250 a 600 euros segons la distància del vol Facua recorda als usuaris que el Reglament Europeu 261/2004 estableix una sèrie de compensacions en cas de cancel·lació dels vols. Així, l'article 7 recull que els passatgers rebran "una compensació per valor de 250 euros pels vols de fins a 1.500 quilòmetres, 400 euros per als intracomunitaris de més de 1.500 quilòmetres, i per a tots els altres entre 1.500 i 3.500, 600 euros". 01.48 min Què hem de saber si ens fan un overbooking? | Àlex Cabrera L'associació també recorda a l'aerolínia que una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) d'abril de 2018 va determinar que una vaga de treballadors no es considera dins del concepte "circumstàncies extraordinàries", que eximeix de lliurar les quantitats, per la qual cosa la companyia tampoc pot negar-se a les compensacions que se li exigeixin. Els clients també poden veure quins són els drets del passatger davant aquestes circumstàncies a la pàgina web de seguretat aèria del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Mentre la vaga sigui convocada pels mateixos treballadors de l'aerolínia, els clients tenen dret a reclamar aquestes quanties independentment de la companyia. Un cas diferent seria si la vaga fos d'un altre col·lectiu, com podria ser el cas dels controladors aeris.

Si l'aerolínia avisa amb dues setmanes d'antelació, no ha de compensar Com a excepcions, l'aerolínia no ha de lliurar aquestes compensacions si informa els usuaris de la cancel·lació "almenys amb dues setmanes d'antelació respecte de l'hora de sortida prevista" o "amb una antelació d'entre dues setmanes i set dies respecte de l'hora de sortida prevista al mateix temps que s'ofereix un transport alternatiu que permeti el client sortir amb no més de dues hores d'antelació respecte a l'hora prevista i arribar al seu destí final amb menys de quatre hores de retard respecte a l'hora prevista". Ante la pérdida de mi maleta en el aeropuerto: ¿cómo puedo reclamar? ¿Tengo derecho a indemnización? Una altra opció que tenen les companyies per evitar reclamacions és comunicar els canvis amb menys de set dies d'antelació respecte a l'hora de sortida prevista. En aquest cas, ha d'oferir un altre vol que permeti al passatger sortir amb no més d'una hora d'antelació respecte a l'hora de sortida prevista i arribar al seu destí final amb menys de dues hores de retard respecte a l'hora d'arribada prevista.

Si ofereix transport alternatiu, pot reduir al 50 % la indemnització Conforme a l'article 7, la companyia podria reduir aquestes compensacions en un 50 % si ofereix un transport alternatiu al passatger amb una diferència d'hora d'arribada respecte a la del vol inicial "que no sigui superior a dues hores, per a tots els vols de 1.500 quilòmetres o menys". També pot fer-ho en el cas de "que no sigui superior a tres hores, per a tots els vols intracomunitaris de més de 1.500 quilòmetres i per a tots els altres vols d'entre 1.500 i 3.500 quilòmetres" o "que no sigui superior a quatre hores" per a la resta de vols. El TJUE, a més, té un document públic amb sentències destacades sobre els drets dels passatgers, i on es recull una sentència de maig de 2017 que el dret a rebre aquestes compensacions es fa extensible a aquells casos en els quals el vol no sigui cancel·lat, però sofreixi un retard superior a les tres hores de la seva arribada a la destinació final.

Reemborsament del bitllet i altres despeses com a hotels i viatges organitzats En qualsevol cas, Facua assenyala que els afectats per les possibles cancel·lacions sempre tenen dret al reemborsament íntegre del bitllet "en un termini de set dies", o a un transport alternatiu fins al destí final, segons el que es disposa en l'article 8 del Reglament 261/2004. A més a més, els usuaris també poden reclamar qualsevol altre tipus de danys, amb independència de la seva naturalesa, que hagin pogut patir a conseqüència de la cancel·lació, com ara hotels, viatges organitzats, vols de connexió i fins i tot danys morals per haver perdut les seves vacances o part d'elles, entre altres possibles supòsits. Si la cancel·lació és pròxima a l'horari de sortida del vol, l'associació recorda que l'article 9 de la normativa europea obliga les aerolínies a oferir als passatgers afectats "menjada i refrescos suficients", allotjament en un hotel si fos necessari i trasllat des de l'aeroport fins a aquest hotel.