El personaje de Sheila, interpretado por la actriz Claudia Roset, llegó a Distrito Sur como hija de acogida de Espe. La chica del monopatín no encajó de primeras en su nuevo hogar y rechazaba a Espe como madre, pero muy pronto la joven se hizo un hueco en el corazoncito de todos los fans de ‘Servir y proteger’.

Y es que Sheila es puro amor. Lo hemos visto sobre todo en su relación con Espe, pero también con Sole, su verdadera madre; y con Darío, su primer amor adolescente.

De carácter abierto e impulsivo, Sheila ha madurado a base de duros golpes en la vida para convertirse en una mujer fuerte y responsable que toma sus propias decisiones, como la de irse a vivir a Málaga con Soledad.

Pero antes de su marcha definitiva, la actriz ha querido enviar un mensaje de agradecimiento a todos los seguidores.

Sheila y Espe, una relación que traspasa la pantalla

Sheila y Espe, Claudia Roset y Mamen Camacho, un dúo de actrices desde ahora inseparables. Las dos intérpretes, tal y como confiesa Claudia Roset en la entrevista, han forjado una relación de amistad y complicidad que traspasa la pantalla.

“Ha sido increíble ir conociéndonos y descubriéndonos poco a poco. Al estar siempre con ella, se ha transformado en mi hogar y eso ha creado una conexión muy bestia tanto dentro de la ficción como fuera”, afirma Claudia.

“Me llevo a Mamen en el corazoncito. He aprendido mucho de ella, es una gran actriz. Me ha enseñado, me ha calmado y me ha ido guiando en todo. En este caso, la realidad ha superado un poco a la ficción”, concluye.