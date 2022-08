Jordi Sabater Pi va nèixer el 2 d'agost del 1922, ara fa 100 anys. Va ser etòleg, antropòleg, primatòleg i dibuixant de prestigi, un home curiós i autodidacte. Els que el van conèixer diuen que ra un home humil, senzill, com els més grans. Vivia per la seva família i la seva passió, l'estudi de la ciència. Un científic de gran vàlua molt més valorat arreu del món que no pas al seu país.

Sabater Pi, mort el 2009, tot just tres dies després de fer els 87 anys, va ser Catedràtic de Psicobiologia de la Universita de Barcelona. La psicobiologia és anomenada també neurologia del comportament, i consisteix a aplicar la biologia a l'estudi del comportament dels animals, inclosos els humans. La psicobiologia o biopsicologia considera que els animals som capaços de percebre i aprendre. Conéixer la seva obra és una lliçó sobre ecologia.

L'entrevista que oferim sobre aquestes línies és inèdita, pertany a l'Arxiu històric de TVE Catalunya. Jordi Sabater Pi hi explica grans dades científiques. És un enregistrament sense editar, on veiem com era, proper i molt interessat que el seu discurs s'entenguès amb facilitat. Hi ensenya els pals que utilitzen els zimpanés i parla dels pintors Desmond Morris i Joan Miró. També Parla també amb detall de la conducta social dels xipamzés pigmeus, que va estudiar abastament.

Un excel·lent dibuixant Com a bon naturalista, Sabater Pi dibuixava tot el que veia. Va exposar els seus dibuixos al Museu de la Ciència de Barcelona i aquella ocasió molts vam descobrir que no únicament feia dibuixos simis, sinó també persones de les tribus de l'Àfrica per estudiar-ne els trets. Per ell, dibuixar la natura era una pas imprescindible per a continuar la classificació de les espècies. Així, ciència i art es conjugaven en la seva obra polifacètica. En la cerca i observació dels ximpanzés, Sabater va descobrir que tenen interessos culturals diferents segons les zones on vien. 'És hora que els homes baixin del pedestal', va dir el científic a RTVE Catalunya l'any 1994.