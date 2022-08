El sector de l'automoció es veu incapaç de frenar la davallada de vendes. El mercat de turismes i totterrenys segueix sense assolir xifres positives. Un mes com juliol, que històricament solia mostrar un bon comportament, es va tancar amb una nova davallada, amb un descens del 16,8% de les matriculacions a Catalunya, fins a prou feines 9.013 cotxes venuts. Unes xifres que se situen fins i tot per sota de les del conjunt de l'Estat, on la caiguda ha estat del 12%.

Pèrdua de llocs de feina En l'acumulat de l'any, el mercat de l'automoció continua un 30% per sota de les vendes de 2019, alerta el sector. Les estimacions situen ara mateix el tancament de l'any en uns cent mil cotxes venuts a Catalunya i uns 800 mil a tot Espanya, un volum que no garanteix “el manteniment de l'ocupació” a un sector que l'any passat ja va destruir un 10% dels seus llocs de feina. Les matriculacions de cotxes a Catalunya continuen a la baixa Una crisi derivada segons ha dit a Ràdio Nacional, el president de la patronal Faconauto, Gerardo Perez, de la reconversió a la qual el sector s'ha vist obligada a Europa.

La crisi dels microxips en vies de solució La incertesa del moment econòmic i els constants missatges pessimistes tiren enrere al consumidor, segons la patronal. També l'espera del comprador per tenir el seu cotxe nou, superior als sis mesos, arran de la crisi dels microxips. Un problema que el sector espera que a finals d'any estigui resolt. La falta de chips obliga a las plantas de automóviles españolas a parar su producción La producció de vehicles s'ha recuperat de manera lleu, però l'escassetat de microxips encara suposa retards en els lliuraments de vehicles ja demanats als concessionaris. Fins al mes de juliol s'han venut gairebé les mateixes unitats de turismes de més de 15 anys que de vehicles nous.