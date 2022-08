Atracos, persecuciones y peleas. El pan de cada día para los protagonistas de Hasta el cielo. El filme de Daniel Calparsoro supuso una bocanada de aire fresco a su estreno en diciembre de 2020, cuando la situación de los cines era delicada a causa de la pandemia.Protagonizada por un Miguel Herrán aupado por el fenómeno La Casa de Papel, supone “la historia de una ambición desmesurada, de alguien que quiere llegar a lo más alto desde lo más bajo”, tal y como contaba su director. Ese alguien en cuestión es Ángel, un chico de clase baja que se ve arrastrado al mundo del crimen organizado que opera en los suburbios de Madrid.

En el camino del protagonista se cruzan Estrella (Carolina Yuste) -su amante y el verdadero amor de su vida- y Sole (Asia Ortega) -su esposa e hija del capo encarnado por Luis Tosar- que se convierten en la gran sorpresa de una película con importante presencia femenina. Además del mencionado Tosar, completan el reparto Patricia Vico, Fernando Cayo y el rapero granadino Ayax Pedrosa, en su debut como actor.

Antes de morirme, génesis de Rosalía y C. Tangana

Lanzado en 2016, tuvieron que pasar varios años para que esta canción se convirtiese en himno para toda una generación. La relación personal entre los dos artistas contribuyó a ello. Antes de triunfar de manera masiva con El mal querer en 2018, la catalana grabó dos canciones junto al que era su pareja, "Llámame más tarde" y "Antes de morirme". Fue la segunda de ellas la que se convirtió en un 'sleeper hit', popular tras el turbulento fin de la relación entre ambos.

Además del morbo, varios factores influyeron en que "Antes de morirme" adquiriera una dimensión tan insospechada. Su pegadiza base dancehall -que bebía de los éxitos del momento de artistas como Drake- unida a la fusión entre la querencia flamenca de Rosalía y el despliegue urbano de Tangana, tuvo gran parte de la responsabilidad en la construcción de este éxito ya atemporal

No cabe duda de que la canción supuso un hito en la carrera de ambos artistas. Para C. Tangana sigue siendo uno de los imprescindibles en cada concierto, por lo que no es de extrañar que la incluyera en el repertorio de su última gira, Sin cantar ni afinar. Por su parte, Rosalía sí la ha omitido en su flamante Motomami World Tour, algo que no desvanece las esperanzas para los fans de ambos que sueñan con volver a verles juntos sobre un escenario. "Antes de morirme" estará también para siempre ligada a la historia de Ángel y Estrella en Hasta el cielo. Los que disfrutaron con la película sí verán colmadas sus aspiraciones: Netflix ya rueda una serie secuela, protagonizada por Asia Ortega, que será estrenada en 2023. Solo queda esperar.