El Ministeri de Sanitat ha confirmat aquest divendres la primera mort per verola del mico a Espanya, una mort que s'ha registrat, concretament, a la Comunitat Valenciana. Segons les dades recollides per la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (Renave), fins al moment al conjunt de l'Estat s'han notificat un total de 4.298 casos, més d'un miler dels quals a Catalunya.

Segons el document del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries i al qual ha tingut accés RTVE, dels 3.750 infectats sobre els quals es disposa informació, 120 han hagut de rebre atenció hospitalària (3,2%).

Els casos notificats procedeixen de les 17 comunitats autònomes però Madrid i Catalunya concentren la immensa majoria: Madrid (1.656), Catalunya (1.406), Andalusia (498), Comunitat Valenciana (213), Canàries (102), País Basc (98), Balears (89), Aragó (45) ), Galícia (37), Astúries (36), Castella i Lleó (31), Castella-la Manxa (23), Extremadura (20), Múrcia (19), Cantàbria (15), Navarra (8) i La Rioja ( 2).

També s'han proporcionat dades sobre el mecanisme de transmissió més probable de 2.253 dels casos: el 82,1% va passar després d'un contacte estret en el context d'una relació sexual i el 10,5% per contacte estret no sexual. Pel que fa a l'assistència a esdeveniments multitudinaris, dels 3.137 casos amb informació en aquesta variable, 560 han assitit a algun esdeveniment a les dates prèvies a l'inici dels símptomes.

El 80% de contagis són per via sexual

Espanya és un dels països més afectats a nivell global

Amb les xifres a la mà, Sanitat fa una crida a la prudència i a la responsabilitat perquè Espanya es troba entre els països "més afectats a nivell global" actualment pel virus de la verola del mico. Els primers casos es van detectar durant el mes de maig i des d'aleshores les xifres no han parat de créixer.

“��¿Qué sabes de la viruela del mono?



✔️ Aprende a reconocer los síntomas

✔️ ¿Cuánto suele durar la infección?

✔️ Medidas de prevención

✔️ ¿Qué deben hacer las personas contagiadas?



��Infórmate siempre a través de los canales oficiales ➡️ https://t.co/XhVVJYCf8b pic.twitter.com/qkv6uKfNNP“ — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) July 29, 2022

A la resta d'Europa, s'han notificat un total de 10.059 casos confirmats. Alemanya (2.540), el Regne Unit (2.367), França (1.837), els Països Baixos (878) i Portugal (633) són els països més afectats.

A nivell global, a més, s'han registrat 7.342 en països no endèmics, amb els Estats Units (4.907), el Canadà (761), el Brasil (978), el Perú (269) i Israel (133) com els més perjudicats.

La verola del mico és una malaltia zoonòtica viral, però els primers casos humans es van identificar a la República Democràtica del Congo el 1970. Un segle després, el maig del 2022, Regne Unit va informar sobre l'observació de diverses infeccions sense antecedent de viatges recent a àrees endèmiques o contacte amb casos notificats prèviament. Des de llavors, nombrosos països estan registrant noves transmissions.

El 23 de juliol l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar el brot de verola del mico actual com una emergència de salut pública internacional, cosa que ha posat en marxa una sèrie de mecanismes de col·laboració entre països per reforçar la vigilància i la cooperació per evitar l'extensió de la malaltia.