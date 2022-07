5 entrevistas en 'Cuando los elefantes sueñan con la música'

“A veces llegan correos electrónicos que me emocionan realmente, te cuentan cosas muy íntimas y muy personales de lo que significa escuchar esta música. Me emociono muchas veces con lo que me cuentan”, explicaba Carlos Galilea en el programa Bienvenido a casa. El periodista de Radio 3 consigue emocionar, antes por la noche, y ahora cada tarde a las 15 h con su programa Cuando los elefantes sueñan con la música con una selección exquisita de ritmos antillanos, africanos, jazz o música brasileña.

En enero de 1987 Galilea sabía que iba a empezar un programa en Radio 3 y para elegir compartió una preselección de posibles nombres con sus amigos y amigos. “Algunos eran traducciones, algunos eran inventando” y “ganó por goleada” Cuando los elefantes sueñan con la música, que se refiere al disco When elephants dream of music del baterista de jazz americano Bob Moses.

Sus vacaciones en Brasil en 1982 fueron definitivas para entender el camino que ha transitado todos estos años: “Me fui para allí casi pensando en quedarme. Lo que pasa es que por el camino pasaron una serie de cosas y volví. [...]. Estás en un sitio que te va, que tiene que ver con tu energía, con tu manera de ser. Aparentemente yo soy una persona bastante tímida, bastante retraído, realmente yo estoy allí a gusto, me relajo, me siento de otra manera”.

El encuentro que tuvo con Antonio Carlos Jobim lo definió como “una de las cosas más bonitas que me han ocurrido nunca [...]. Es un recuerdo inolvidable porque es un grande de la música. Él entraba en el restaurante como si fuera una persona cualquiera. Él iba por la calle con su sombrero, saludaba a la gente. Era una persona de una naturalidad y una sencillez. Yo lo que sí he descubierto y he aprendido es que los más grandes suelen ser los más sencillos”.

La clave de las entrevistas Carlos Galilea acaba de publicar un libro de conversaciones con otro grande: Caetano Veloso. Una publicación en la que reúne los encuentros con el cantautor brasileño a lo largo de 30 años y la primera es de 1981: “Fue en el Hotel Intercontinental, en el Paseo de la Castellana. No se me olvida. La preparé durante dos o tres días e iba, como se dice vulgarmente, acongojado. Vas a estar con Caetano, tienes que dar el nivel porque esto es importante. Era una hora entera de la entrevista”, contaba en El ojo crítico. El ojo crítico 'Conversaciones con Caetano' de Carlos Galilea Escuchar audio “Fue muy amable conmigo y creo que me marcó la pauta de lo que son las entrevistas que he tenido la suerte de hacer durante muchos años con mucha gente, que es que cuando tú te aproximas a una figura como Caetano, preparándotelo, sabiendo lo que le preguntas, buscando cosas que le pueden interesar, se abren y te tratan con una cordialidad”, añadía en la conversación con Laura Barrachina. Entre dos luces Caetano Veloso, la gran música popular de Brasil Escuchar audio Cuando los elefantes sueñan con la música es un espacio principalmente para disfrutar de buenas canciones, pero a lo largo de los más de 35 años de trayectoria han pasado por el programa algunos músicos más destacados del panorama internacional, han conversado con el periodista de Radio 3 y han compartido algunas de sus músicas preferidas. A continuación recordamos algunas de las más destacadas.

Un piano en un centro comercial En septiembre de 2009 los oyentes de Cuando los elefantes sueñan con la música descubrieron la voz de una joven cantante María Gadú, unos meses después visitó el programa aprovechando un concierto en Madrid. Cantó en directo composiciones suyas como “Bela flor” y habló de algunas de sus influencias musicales como Marisa Monte. Cuando los elefantes sueñan con la música María Gadú, en directo - 21/05/10 Escuchar audio La cantante brasileña fue una vez a un centro comercial y allí había puesto un piano de cola: "Nunca había visto un piano tan grande, me acerqué a tocar y cuando me di cuenta estaba lleno de gente mirando y me puse a llorar", le contó a Carlos Galilea. También habló sobre su abuela: “Fue importante” y “es un persona muy sabia que aún sin estar aquí ya con ella, le sigue enseñando un montón de cosas”.

El padre y el barniz El padre de Marcus Tardelli le regaló una guitarra “muy pequeña” y para causarle “un poco menos de peor impresión le puso barniz de puertas”, explicó el guitarrista en Cuando los elefantes sueñan con la música. En esta sonaba “más ideas que sonidos” aunque “fue importante”. “Era muy solitario, porque para hacer música en profundidad me gusta la soledad”. Interpretó en directo obras de Guinga o Hermeto Pascoal y se escuchará tems de Garoto o Tom Jombim. Cuando los elefantes sueñan con la música Marcus Tardelli en R3 Escuchar audio

La primera palabra en español El primer concierto de Simphiwe Dana en España fue una noche “mágica”, esta fue “la primera palabra que aprendí casi en español”. Fue en la Mar de Músicas de Cartagena en 2006. Además de algunos temas propios, compartió músicas de Ladysmith Black Mambazo, Mahotella Queens, Moses Molelekwa y Miriam Makeba. Cuando los elefantes sueñan con la música Entrevista con la surafricana Simphiwe Dana Escuchar audio

“Digo las cosas que siento” Son los periodistas “los que encuentran” titulares provocativos, explicaba Salvador Sobral en “mi programa preferido de mi radio preferida”. “Hablo del alma. Digo las cosas que siento, pero veo que la mayoría de los artistas piensan mucho en lo que van a decir en la entrevista. Yo simplemente hablo contigo aquí, como te hablé hace un rato en la sala de espera, normal, ¿sabes? Eso por lo visto choca a la gente que uno sea natural y sea orgánico. Van y buscan los titulares. A veces digo "hoy no voy a decir nada impactante que pueda ser un titular, pero siempre lo encuentran. En Portugal, en España, en Alemania, donde sea, les gustan los titulares en esta época de estímulos instantáneos y del ya y tenerlo ya. Los titulares son muy importantes”. Cuando los elefantes sueñan con la música Conversando con Salvador Sobral Escuchar audio