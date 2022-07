Las 7 mejores películas de comedias que ver gratis en RTVE Play

¿Sin planes para este finde? En RTVE Play tenemos la fórmula perfecta a coste cero: ¡Disfrutar de una buena comedia tirado en el sofá! Una terapia cinéfila con la que te aseguramos que puedas acabar la jornada con una sonrisa en la cara.

A continuación te proponemos siete títulos que puedes encontrar en nuestro amplio catálogo Somos Cine, la mayor oferta de cine en español y gratuito. Además, descubre todas las series y programas que te alegrarán el día con este puñado de títulos indispensables, entre ellos la última incorporación a nuestro catálogo, La boda de Rosa, con Candela Peña.

A continuación tienes la mejor selección de comedias.

Reparto: Leticia Dolera, Manuel Burque

Requisitos para ser una persona normal (2015), de Leticia Dolera

María creía que a los 30 años habría triunfado. Volver a casa de su madre no entraba en sus planes. Ahora que lo piensa, no cumple ninguno de los requisitos necesarios para ser una persona normal; a saber: tener trabajo, casa, pareja, aficiones, vida social, vida familiar y ser feliz. Dirigida por Leticia Dolera quién, además, es una de las protagonistas de este film que obtuvo 7 nominaciones y 3 premios en el festival de Málaga incluyendo mejor guión novel, mejor fotografía y mejor montaje.