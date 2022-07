Lo que le dijo Mira Sorvino a su padre cuando ganó el Oscar

El actor Paul Sorvino ha fallecido a los 83 años debido a causas naturales. Muchos le conocían por sus interpretaciones en la serie Ley y orden (1990) o la película Uno de los nuestros (1990). Ha sido su agente personal quien ha informado a los medios, y horas más tarde, su hija la actriz Mira Sorvino lo ha confirmado en sus propias redes sociales, con un mensaje de despedida.

“My father the great Paul Sorvino has passed. My heart is rent asunder- a life of love and joy and wisdom with him is over. He was the most wonderful father. I love him so much. I’m sending you love in the stars Dad as you ascend.“