Cinc noies denuncien haver estat punxades en discoteques

Els Mossos investiguen cinc casos relacionats amb punxades a discoteques. En concret, cinc noies han denunciat davant la policia catalana haver rebut punxades a diferents locals d'oci. Així ho ha confirmat la portaveu del Govern, Patricia Plaja, en roda de premsa. La policia ha obert investigacions per esclarir els fets, també per conèixer si s'ha injectat alguna substància a les víctimes i quina. Aquests casos podrien estar relacionats amb la submissió química.

De moment cap d'elles es pot relacionar amb una posterior agressió o abús sexual, segons ha detallat Plaja. Per una altra banda, la portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, ha insistit en la importància d'anar al metge ràpidament si es percep la punxada, ja que amb el pas de les hores es poden perdre proves.

Des del gremi d'oci nocturn remarquen que són casos aïllats i que no hi ha inseguretat a les discoteques. Des de fa temps, asseguren, tenir un pla activat per evitar agressions sexuals en aquest entorn.

"Càmeres de videovigilància i formació de tot el personal del local perquè pugui identificar pràctiques com aquestes", assenyala Joaquim Boades

secretari general FECASARM.

Les associacions i la policia catalana insisteix en la importància d'anar ràpidament al metge així que es percebi i després denunciar. De fet, ja s'han posat en contacte també amb una noia que va denunciar a les xarxes socials haver patit una punxada en un club de Barcelona aquest cap de setmana i té previst denunciar.