Després de dos anys sense focs, la platja de Blanes tornarà a ilumar-se durant cinc nits consecutives. La Costa Brava preveu que el certamen sigui "més especial que mai", perquè compleix el primer mig segle de vida i també perquè s'espera un augment del públic amb una afluència d'1 milió d'espectadors. Se celebra del 22 al 26 de juliol.

“�� Aquesta nit arranca la 50a edició del Concurs Internacional @ElsfocsdeBlanes . �� Hi haurà més seguretat amb unitats antidrons i una zona especial per a les persones amb mobilitat reduïda | @LauraGarciRojas @ifcorella ➕ Info: https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/qzEdKoAQGQ “

Aquest any, s'ha augmentat la seguretat amb la presència, per primera vegada, de dues unitats antidrons dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil.

Ús de drons

Segons informa l'ajuntament en un comunicat, els dos operatius vetllaran per la seguretat de l'espectacle pirotècnic en un dels aspectes que més ha proliferat en els darrers temps: l'ús de drons. L'objectiu és prevenir que la presència d'aquests aparells pugui intervenir en les comunicacions que s'utilitzen per disparar els artefactes pirotècnics.

D'altra banda, els cossos d'emergències també han valorat la possibilitat que algun dels aparells pugui caure sobre la gent. Però, segons han informat, els dos sistemes funcionen com un inhibidor, bloquejant la freqüència que utilitzen aquests artefactes. Quan es doni el cas que hi hagi un dron sobrevolant i els dos sistemes estiguin actius, l'aparell es quedarà estàtic durant uns segons, i després anirà baixant poc a poc fins a tocar terra, per la qual cosa no hi ha perill que pugui precipitar-se al damunt de cap persona.

Es mobilitzarà cada nit prop de 300 efectius entre agents de policia, bombers, protecció civil, tècnics sanitaris, així com equips de suport, emergències, intervenció i logística.