Barcelona commemora els 30 anys dels Jocs Olímpics

"El 25 de juliol del 1992, Barcelona va dir 'hola' i milions de persones d'arreu van descobrir la nostra ciutat, país i mediterraneïtat". Amb aquestes paraules ha reivindicat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el llegat que van deixar els Jocs Olímpics a la ciutat de Barcelona fa ja 30 anys. La commemoració, celebrada aquest dijous, s'ha fet amb la presència del president de la Generalitat, el president del COE i el ministre de Cultura i Esports, entre altres.

Un 'mapping' a la façana de l'Ajuntament ha recordat els millors moments de la cerimònia d'inauguració, acompanyat per la interpretació de l'emblemàtica "Amics per sempre". I s'ha agraït figures com la de Pasqual Maragall. La proposta pel 2030 d'uns Jocs d'hivern també ha ressonat. "Tant de bo en 30 anys celebrem els 60 anys de Barcelona'92 i els Jocs del 30 o 34", ha defensat el president del COE, Alejandro Blanco.

Des del punt de vista urbanístic, l'arquitecte olímpic Carles Ferrater considera que el resultat de la reforma continua sent espectacular . Pel dirigent veïnal, Albert Recio, va ser tot el contrari: una reforma pensada pel cotxe, sense inversió en transport públic, poques instal·lacions esportives pels barris i sense habitacions a preu assequible. Això sí, gràcies als Jocs, Barcelona és ara mateix la quarta ciutat del món en pràctica esportiva , només superada per Nova York, Londres i Los Angeles.

Els Jocs del 1992 van transformar la ciutat de Barcelona i van "enlluernar" el món. "Vam esdevenir el centre d'atenció i vam meravellar tothom amb una cerimònia inoblidable", ha assegurat Colau. Així, els Jocs van ser la "palanca necessària" per transformar una ciutat amb "projecte propi" . Amb un llegat "espectacular" per la potència de la marca BCN, que "ha permès atraure molts visitants, però també congressos", segons el president de Turisme de Barcelona , Eduard Torres.

Uns JJOO d'hivern en pausa

El president del COE ha remarcat que el gran èxit de Barcelona'92 va ser la "unió de tothom" i "ser capaços d'entendre's i respectar-se". Així, enmig d'una polèmica per no haver arribat a un acord per una candidatura conjunta pels JJOO d'hivern 2030, Blanco ha expressat el desig de celebrar uns Jocs sigui quan sigui. "Tant de bo ho puguem fer i m'hi deixaré la vida", ha dit.

"Molts no renunciem al somni olímpic, el 2030 o el 2034. Hi ha molta gent en aquesta ciutat que no renunciem el somni de liderar o coliderar uns Jocs Olímpics", ha afirmat. L'alcaldessa no n'ha fet cap referència en el seu discurs.