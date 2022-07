"Ando de vacaciones desde hace un par de días, en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras". Así comenzaba el hilo de Twitter con el que el dibujante y guionista Manuel Bartual se convertía en el contador de historias más original de toda la red. Su saga de misterio, a la que dio forma tuit a tuit, enganchó a miles de personas en el verano del 2017 y revolucionó el formato narrativo.

La fórmula es sencilla, contar una historia en tiempo real. La novedad de Bartual fue hacerlo en una red social, alimentándose de la interacción de los lectores. Una narrativa transversal que usaba los recursos nativos propios de la plataforma, con fotos y comentarios, y que fue creciendo a base de “retuits” hasta viralizarse y acumular más de 110 mil “me gustas”. En tan solo 6 días, el tiempo durante el que fue soltado su historia llena de cliffhangers, la palabra “Manuel” se convirtió en Trending Topic mundial y su autor ganó más de 400 mil seguidores.

Laura Ventura Burdeus, ¿la sucesora de Manuel Bartual?

Auténtico fenómeno comunicativo de storytelling y redes sociales, muchos copiaron la exitosa receta de Bartual. Marcas, community manager, artistas... Aquella estrategia era un filón de marketing para usuarios ávidos de historias. Pero no solo eso, también demostró ser una vía muy eficaz para llegar a potenciales lectores más habituados a la pantalla del móvil que a las páginas de un libro, los más jóvenes.

Manuel Bartual en el Hay Festival Segovia EFE/PABLO MARTIN

Ese fue el motor que inspiró a la escritora y profesora de Educación Infantil, Laura Ventura Burdeus (@Estonosonruinas) y su amiga Judith Gallardo Ortiz, lingüista y dueña de la librería Genios Lectores de Burriana, ha crear este verano su propia historia viral que comenzaba así: “Esta mañana, al volver de la playa, me ha pasado una cosa un poco random. Resulta que siempre miro en el buzón porque estoy esperando una citación de digestivo desde hace meses y hoy he visto que había algo dentro, pero no era una carta”.

Inspiradas por el fenómeno que inició Bartual hace cinco años, Ventura quiso utilizar su fórmula con un objetivo, demostrar que la literatura también engancha y dar a conocer sus proyectos personales. “Todo surgió a raíz de anécdota un poco rara. Me encontré un interruptor de luz en el buzón un día, que se habría descolgado y no los habían metido. Desde fuera parecía una ficha de dominó. A partir de ahí pensé en hacer una historia con la que poder dar a conocer mis trabajos y la librería Judith que se convirtió en el escenario de la historia”, afirma Ventura, que a sus 27 años tiene dos novelas -Los ojos de Dorian (2020) y La noche de los perfectos inocentes (2021)- y un poemario -Alma inmarcesible (2018)-.

“En su momento seguí mucho la historia de Manuel Bartual, me encantó su hilo, así que pensamos en una fórmula parecida, pero jamás pensamos que fuésemos a llegar a donde hemos llegado con esta historia”, comenta. “Aún estamos asimilando todo esto”, añaden. Incluso el propio Bartual, que se ha convertido en Trending Topic tras las comparaciones con él en Twitter, las ha felicitado, lamentando que el que se haya convertido en tendencia sea él y no ellas.

Con lo que no contaban es que la historia se viralizase tan rápido y que los vecinos de su pueblo, Burriana, empezaran a preocuparse de verdad por ellas. “Nos empezó a llamar gente del pueblo muy preocupada, diciéndonos que llamáramos a la Policía”.