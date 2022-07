Se llama Verónica Ratero Gómez de Liaño y es una de las finalistas de la décima edición de MasterChef. 26 años, salmantina y amante de la cocina, entró en el programa dispuesta a cumplir su sueño: dedicarse a la cocina de manera profesional. No era la primera vez que lo intentaba, en su caso, a la segunda fue la vencida. Los jueces confiaron en sus aptitudes y le dieron la oportunidad que tanto esperaba. Convertirse en chef no siempre fue su prioridad. Estudió periodismo y acabó como publicista en una agencia. Hasta hace unos meses era la directora creativa de Leo Burnett, donde estuvo trabajando un año, hasta que decidió dar un giro a su vida.

En una etapa de mucho estrés en su vida, descubrió el yoga. Se formó para convertirse en profesora y fue entonces cuando se atrevió a dar el paso y cambiar totalmente de registro. Ahora da clases, al tiempo que sigue aprendiendo en MasterChef, donde ha conseguido llegar a la final junto a sus compañeros María Lo, Adrián y David. ¿Qué sabes acerca de Verónica? Sensible, perfeccionista y cabezona, así la definirían los jueces, que han luchado contra viento y marea para hacerle entender que no pasa nada por cometer errores. La comida healthy es su punto fuerte. Actualmente comparte su vida con Jaime, su pareja desde hace una década. Es amante de los gatos, Lino y Lina son sus dos mascotas. ¡Te lo contamos todo sobre la finalista!

Fue él quien se metió en las cocinas del talent cuando a los familiares les tocó echar una mano a los aspirantes en plató. "Es casi imposible acordarme de todísimos los momentos importantes que hemos vivido en estos diez años, pero este seguro que no se me olvida jamás", reconocía Verónica a través de sus redes sociales, donde publicaba una tierna imagen junto a su chico.

Publicista, profesora de yoga y ahora, emprendedora

Estudio periodismo, pero empezó a trabajar de publicista. Acabó de directora de arte, pero se dio cuenta de que aquello no le apasionaba. Lo que más le gustaba era la cocina y se lanzó a perseguir su sueño. Todo gracias al yoga, que según la propia aspirante, marcó un antes y un después en su vida. Tanto es así, que se convirtió en profesora para así ayudar a otras personas a descubrir esta disciplina, sanadora en su caso.

"En una etapa de mucho trabajo como directora de arte, y de bastante estrés por no estar dedicándole el tiempo a lo que me gustaba, que ya era la cocina, apareció el yoga. Para mí esta práctica ha sido todo un antes y un después en mi vida, ¡no soy la misma persona! Empecé a practicar a diario, a ponerme sobre mi mat y pasar horas tranquilizándome a mí misma, también tenía que luchar con esa versión perfeccionista y retadora que tengo. Creo que por eso mismo me enganché, porque de todas las cosas que hacía en mi día a día, esta era sin duda la que más disfrutaba en aquel momento", confesaba en redes sociales.

Verónica, finalista de MasterChef INSTAGRAM

Lo dejó todo y ahora da clases de yoga, al mismo tiempo que sigue formándose en la cocina. En su cuenta de Instagram, donde ya acumula casi 60 mil seguidores, comparte sus recetas. Estuvieseo no estuviese en la décima edición de MasterChef, tenía claro que quería luchar por su sueño y se puso manos a la obra. Al programa entró con un proyecto entre manos, su propio negocio. Por las pistas, parece que tendrá un servicio de comida sana a domicilio en Madrid al que ya ha bautizado como Esto es col.

Verónica, finalista de MasterChef INSTAGRAM

Por ahora, no sabemos cuándo estará disponible, pero todo apunta a que será dentro de muy poco tiempo. ¡Deseando probarlo!